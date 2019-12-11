Уничтожение Москвы

Все советские и постсоветские власти энергично уничтожали нашу несчастную Москву.
И уничтожили.
Сталинская власть сносила великие, бесценные памятники — Чудов монастырь, Спас на Бору, Сухарева башня, Успение на Покровке и Никола Большой Крест, Симонов и Страстной монастыри, Параскева и палаты Голицына в Охотном ряду, Красные ворота, Китайгородская стена, Лубянская площадь, некрополи Данилова и Спасо-Андроникова, список очень длинный.
Она покончила с той Москвой, которую можно было бы сравнить с итальянскими городами, и куда сейчас ездил бы весь мир.
Вместо этого она либо устроила пустыри, либо строила вторичные версии рузвельтовской и муссолиниевской архитектуры.
Хрущевская власть ликвидировала самое московское, самое пушкинское и славянофильское, что было в городе, — Собачью площадку, Молчановку, переулки от Арбата в сторону Никитских.
Вместо этого она подарила нам стеклянные коробки.
Брежневская власть снесла все старые малоэтажные московские районы за пределами самого центра подчистую — Пресня, Сокольники, Грузины, Самотека etc. Кроме того, она точечно уродовала и лучшие переулки.
И везде она ставила свои типовые коробки и башни.
Лужковская власть покончила с той рядовой застройкой центра, которая еще каким-то чудом выживала при совчине.
Вместо этого она порадовала нас стекляшками Остоженки, центром Вишневской, театром Калягина, «Наутилусом», монстром напротив «Праги», зомби-Военторгом, «Европейским», нынешним Балчугом etc.
Честно говоря, собянинской власти уже почти нечего уничтожать.
Ей остались какие-то крохи — ломать по десять-пятнадцать памятников в год, заменяя их своим любимым шанхайско-дубайским модернизмом и марсианскими гигантами на тонких ножках.
Главная же ее война — уже не против архитектуры, а только против местных жителей.
Реновировать их на тридцать восьмой этаж, вырубать им деревья, завозить к ним каждые три года по миллиону человек, сжигать миллиарды на зелененькие и синенькие фонарики вместо медицины, долбить плитку, запрещать автомобили и пускать по тротуарам толпы бешено несущихся ездунов — подростков и гастарбайтеров, для которых и существует Когалым-сити, Город, Который Развивается и с Оптимизмом Смотрит в Будущее.
А Москва осталась в прошлом.
Рест ин пис, дорогая.
Мы тебя очень любили.
Советская власть не только разрушала, но и многое сохраняла. Ещё неизвестно, что бы мы имели после 70 лет власти либерастов, которые норовят любой ценой везде повтыкать свои торговые центры и офисные небоскребы.
Буквально только что написала: ладно, будем честными – Лужков этот город убил, уложил в нарядный гроб с рюшечками и башенками на крышке, на поминках устроил концерт с Кобзоном, Бабкиной и Газмановым. а Собянин теперь обустраивает могилку, как умеет – гранитная плита там, плиточка вокруг, венки пластиковые