Уничтожение Москвы

Все советские и постсоветские власти энергично уничтожали нашу несчастную Москву.

И уничтожили.

Сталинская власть сносила великие, бесценные памятники — Чудов монастырь, Спас на Бору, Сухарева башня, Успение на Покровке и Никола Большой Крест, Симонов и Страстной монастыри, Параскева и палаты Голицына в Охотном ряду, Красные ворота, Китайгородская стена, Лубянская площадь, некрополи Данилова и Спасо-Андроникова, список очень длинный.

Она покончила с той Москвой, которую можно было бы сравнить с итальянскими городами, и куда сейчас ездил бы весь мир.

Вместо этого она либо устроила пустыри, либо строила вторичные версии рузвельтовской и муссолиниевской архитектуры.

Хрущевская власть ликвидировала самое московское, самое пушкинское и славянофильское, что было в городе, — Собачью площадку, Молчановку, переулки от Арбата в сторону Никитских.

Вместо этого она подарила нам стеклянные коробки.

Брежневская власть снесла все старые малоэтажные московские районы за пределами самого центра подчистую — Пресня, Сокольники, Грузины, Самотека etc. Кроме того, она точечно уродовала и лучшие переулки.

И везде она ставила свои типовые коробки и башни.

Лужковская власть покончила с той рядовой застройкой центра, которая еще каким-то чудом выживала при совчине.

Вместо этого она порадовала нас стекляшками Остоженки, центром Вишневской, театром Калягина, «Наутилусом», монстром напротив «Праги», зомби-Военторгом, «Европейским», нынешним Балчугом etc.

Честно говоря, собянинской власти уже почти нечего уничтожать.

Ей остались какие-то крохи — ломать по десять-пятнадцать памятников в год, заменяя их своим любимым шанхайско-дубайским модернизмом и марсианскими гигантами на тонких ножках.

Главная же ее война — уже не против архитектуры, а только против местных жителей.

Реновировать их на тридцать восьмой этаж, вырубать им деревья, завозить к ним каждые три года по миллиону человек, сжигать миллиарды на зелененькие и синенькие фонарики вместо медицины, долбить плитку, запрещать автомобили и пускать по тротуарам толпы бешено несущихся ездунов — подростков и гастарбайтеров, для которых и существует Когалым-сити, Город, Который Развивается и с Оптимизмом Смотрит в Будущее.

А Москва осталась в прошлом.

Рест ин пис, дорогая.

Мы тебя очень любили.