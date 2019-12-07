Ровня ли американец Джош Коупленд нашему исполину Антону Вязигину, который собирается с американцем 14-го декабря под эгидой RСС 7 в Екатеринбурге сделать то, что революция сделала с писателем Буниным: раскатать и треснуть, опосля, вытащив капу, прошипев: «Я есмь друид! До встречи в стране кипящих котлов, лесоруб!»?

Надо быть кретином, чтобы мыслить, будто на таком уровне бывают слабаки.

Ведь и американец числит себя мускулистым волхвом, ведь и он едет за оглушительной победой, ведь и он рассчитывает на то, что организует для Антона милосердную эвтаназию.

Но Вязигин, которого я шутейно прозываю своим подопечным, готовится к бою, как Черчесов уже должен готовиться к июньскому нелирическому свиданию с бельгийцами.

Широкого говоря, все беды хороших парней в октагоне — от недопонимания ценности каждой наносекунды, которая может стать критической, если ты расплюешься с концентрацией и зевнешь, как от гольфа по телевизору.

Сам-то я, понятно, боец неважный, но эмпирическим путем, через уличные мордобои (а бились мы, само собой, как подобает оглашенным фраеркам, за девчонок — красивых, как Зина Руденко, Муза Вязигина), знаю: на наномиг возомнишь себя непогрешимым — здравствуйте, кульбит с сотрясением.

Но Антон, даром что моложе меня на 449 лет, парень важнецкий, ни разу не пустельга, он отчетливо сознает, что важничать — удел недалеких, и готовится к бою с не знающим страха американцем, как ярчайший ОТАРИК ВЕЛИЧАЙШИЙ к ведению программы «Естественный отбор».

К бою Антон будет готов знатно-изрядно, глаза евойные — про это не беспокойтесь, про это мы с Руденко позаботимся — будут гореть священным огнем высшей правоты, и он выполнит мою установку: на 49-ой секунду врезать визави так, чтоб того качнуло-мотнуло, как меня в 89-ом, когда в армии сибирский «дедуля» огрел меня табуреткой (ночью я огрел его двумя).

Добрый Антон, повелеваю: 14-го будь недобрым!