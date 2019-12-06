Искренний Егор Жуков

Вы вправе не поверить мне, но я не сомневался, что реальный срок Егор Жуков не получит.

А уж условный, ну, ей-богу, это ж себя не уважать, чтобы обосраться настолько, чтобы посадить чувака абсолютно ни за что.

Не, ну так-то не привыкать, но на глазах у всего мира…

И полностью оправдать нельзя — это ж дважды обосраться.

А ведь пацан классный: искренний, идейный, глубокий, не циничный — словом, не Навальный.

Даже мне так и хочется его закрыть, чтобы глаза не мозолил и не смущал, паршивец!

Представляю, как Навальный его ненавидит и опасается!

P.S. Огребу, но считаю своим долгом напомнить: сколько у нас было юных талантов, которых после пары-тройки удачных игр восторженные комментаторы, а то и владельцы клубов нарекали новыми Месси или Стрельцовыми?

Где сегодня эти невзошедшие звезды?

Оставьте в покое Жукова, перестаньте его теребонькать!