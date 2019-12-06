Искренний Егор Жуков

Вы вправе не поверить мне, но я не сомневался, что реальный срок Егор Жуков не получит.
А уж условный, ну, ей-богу, это ж себя не уважать, чтобы обосраться настолько, чтобы посадить чувака абсолютно ни за что.
Не, ну так-то не привыкать, но на глазах у всего мира…
И полностью оправдать нельзя — это ж дважды обосраться.
А ведь пацан классный: искренний, идейный, глубокий, не циничный — словом, не Навальный.
Даже мне так и хочется его закрыть, чтобы глаза не мозолил и не смущал, паршивец!
Представляю, как Навальный его ненавидит и опасается!
P.S. Огребу, но считаю своим долгом напомнить: сколько у нас было юных талантов, которых после пары-тройки удачных игр восторженные комментаторы, а то и владельцы клубов нарекали новыми Месси или Стрельцовыми?
Где сегодня эти невзошедшие звезды?
Оставьте в покое Жукова, перестаньте его теребонькать!
Но условное – это же до первого шага в сторону, как я понимаю. Остаётся сидеть дома и читать книжки? Или сбежать
Почему не поверим, Аркадий. Профи от юриспруденции четко просекают: если дело не арестантское, если, “спасая лицо”, меняют подстражную меру пресечения на подписку или домашний арест, значит дела у обвинения швах, значит, надо отползать на условное. Ибо, все равно судимость останется и государство, как всегда, поступило “правильно”. О чем тоже задолго до приговора этого написал)))
Если пребывать в реалиях – это был единственно возможный вариант с наименьшей степенью позорности. “Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова”:)
Я считаю – пусть будет больше и Навальных, и Жуковых, и Дудей!!! И других – молодых и энергичных!!