{ 6 декабря 2019 }

Искренний Егор Жуков

Рубрики: [Фейсбук]  
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Вы вправе не поверить мне, но я не сомневался, что реальный срок Егор Жуков не получит.

А уж условный, ну, ей-богу, это ж себя не уважать, чтобы обосраться настолько, чтобы посадить чувака абсолютно ни за что.

Не, ну так-то не привыкать, но на глазах у всего мира…

И полностью оправдать нельзя — это ж дважды обосраться.

А ведь пацан классный: искренний, идейный, глубокий, не циничный — словом, не Навальный.

Даже мне так и хочется его закрыть, чтобы глаза не мозолил и не смущал, паршивец!

Представляю, как Навальный его ненавидит и опасается!

P.S. Огребу, но считаю своим долгом напомнить: сколько у нас было юных талантов, которых после пары-тройки удачных игр восторженные комментаторы, а то и владельцы клубов нарекали новыми Месси или Стрельцовыми?

Где сегодня эти невзошедшие звезды?

Оставьте в покое Жукова, перестаньте его теребонькать!

Аркадий Кайданов


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4 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Надежда Нуриева :
    06.12.2019 в 17:27

    Но условное – это же до первого шага в сторону, как я понимаю. Остаётся сидеть дома и читать книжки? Или сбежать

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Сергей Золовкин :
    06.12.2019 в 17:29

    Почему не поверим, Аркадий. Профи от юриспруденции четко просекают: если дело не арестантское, если, “спасая лицо”, меняют подстражную меру пресечения на подписку или домашний арест, значит дела у обвинения швах, значит, надо отползать на условное. Ибо, все равно судимость останется и государство, как всегда, поступило “правильно”. О чем тоже задолго до приговора этого написал)))

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    • Издательский Дом «Новый Взгляд» Аркадий Кайданов :
      06.12.2019 в 17:32

      Если пребывать в реалиях – это был единственно возможный вариант с наименьшей степенью позорности. “Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова”:)

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Ольга Молчанова :
    06.12.2019 в 17:31

    Я считаю – пусть будет больше и Навальных, и Жуковых, и Дудей!!! И других – молодых и энергичных!!

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