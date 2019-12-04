Супермодель Белла Хадид появилась в бикини

Американская модель Белла Хадид растревожила поклонников своим видом в бикини. Папарацци щелкнули супермодель возле бассейна в откровенном наряде, когда она отдыхала в Майами.
По сообщениям СМИ, Хадид с подружками прибыла в Майями ради участия в одной из местных ярмарок. Заодно и отдохнула в скромном бикини у бассейна отеля.
Яркий цветной купальник на завязках открыто демонстрировал фигуру красавицы.
Впрочем красоту разглядели не все. Некоторые комментаторы заметили: «Кажется, кто-то совсем скоро перестанет быть самой красивой», «И что в ней красивого? Обвели бы места куда смотреть, а то так и не поймешь».