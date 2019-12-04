Супермодель Белла Хадид появилась в бикини

Модель и актриса София Вергара, известная по фильмам «Мачете убивает» и «Кровь за кровь», а также по сериалам «Американская семейка» и «Отчаянные домохозяйки», поздравила своих поклонников с Рождеством, выложив на личной страничке в WhoSay собственное фото в бикини. [Читать...]

Вера Брежнева выпустила в свет видеоклип на композицию «Хороший день». В новом видеоклипе Вера, как всегда, решила похвастаться стройным телом, поэтому одежды на певице было минимум: откровенный топ и джинсы с низкой посадкой. В одном из кадров видео, [Читать...]

Музей мадам Тюссо в Лондоне пополнился восковой копией всемирно известной певицы Адель, передает телеканал «Культура». Восковая скульптура певицы одета в черное платье, то самое, в котором Адель была на вручении премии «Грэмми» год назад. Фигура стоит перед микрофоном [Читать...]

Столько людей в последнее время ежедневно тратят все свои силы на то, чтобы внушить русскому народу крайне лживую мысль: о победе во Второй мировой войне следует забыть и перестать ее праздновать. В причинах необходимости такого забытья все эти [Читать...]