{ 4 декабря 2019 }

Супермодель Белла Хадид появилась в бикини

Рубрики: [Звезды]  
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Американская модель Белла Хадид растревожила поклонников своим видом в бикини.  Папарацци щелкнули супермодель возле бассейна в откровенном наряде, когда она отдыхала в Майами.

По сообщениям СМИ, Хадид с подружками прибыла в Майями ради участия в  одной из местных ярмарок. Заодно и отдохнула в скромном бикини у бассейна отеля.

Белла Хадид в купальнике

Яркий цветной купальник на завязках открыто демонстрировал фигуру красавицы.

Впрочем красоту разглядели не все. Некоторые комментаторы заметили: «Кажется, кто-то совсем скоро перестанет быть самой красивой», «И что в ней красивого? Обвели бы места куда смотреть, а то так и не поймешь».

 

А вам нравится Белла Хадид?

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Алексей Алов


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