Катерина Шпица думает о смерти

В паузах между дублями актриса Катерина Шпица занимает себя размышлениями о вечном, о жизни и смерти.

«Эта фотография — тест на чувство юмора и глубинные страхи. Сегодня снимаем сцены в криминалистической лаборатории. Чем заняться в паузах между дублями, как не размышлениями о вечном.

Я иногда думаю, что вот ведь у меня же внутри такой же череп, который не так уж симпатичен и индивидуален без мышц лица, кожи и глаз… И вообще мало что значит без мозга, который в нем живет и окружён защитой.

И когда-нибудь от моей материальной оболочки останется только он, неизбежно… А может, и не останется! Потому что я не сторонница кладбищ, хотя, конечно, понимаю желание близких прийти на могилу к дорогому сердцу человеку. Но с юности меня будоражило одно впечатление: когда я ещё училась и жила в Перми, я с семьей иногда ездила на кладбище, и каждый раз разрастающаяся территория потрясала меня. Я видела, как уменьшался лес вокруг и росла площадь засыпанной песком маркированной земли. И с того времени во мне прочно поселилась мысль, что живые с живыми — мёртвые с мертвыми и что когда я умру, будучи старушкой, прожившей очень интересную жизнь, я хочу, чтоб мое тело кремировали, а прах закопали с семенами в землю в каком-нибудь саду, лучше семейном, и вырастили дерево! Ну или хотя бы развеяли его над океаном: Вот таким видится мне мой круг жизни. Меня в детстве, лет в 6, почему-то очень страшила вечность, я представляла, как планета вечно движется вокруг солнца, люди сменяют людей и только кто-то один наблюдает за этим неусыпно, и мне этого кого-то было почему-то жаль, а за людей я радовалась в том, что они смертны и даже если есть переселение душ — то каждая новая жизнь — сюрприз: Вот такая была девочка Катя».

Впрочем, не все согласились с ее мыслями: «На самом деле, когда душа покинет это бренное тело для личности не будет важно как уйдут останки. Кладбище это для любящих и родных людей, чтоб можно было вспомнить, посетить».

На что Катерина парировала: «А вы увидели предложение про чувства родственников? Хотя по аналогии с разницей понятий «вера» и «религия» могу сказать, что главный храм и главная память о близких — в сердце! И если выбирать между кубометрами леса и кубометрами кладбищ, я выберу природу!».

«Я фаталист, так что мне побоку. Кому-то повезет остаться на страницах учебника или в памяти нескольких поколений.. но, что это даст ? После захода за кулисы) Так, что побольше части, мы живём для себя и здесь. Вот прожить, так чтобы не было мучительно больно за бесцельность.. вот это как раз сложнее и не всем удается)».

«Не стоит такой образ примерять на себе. Но в целом, я уверен, что жизнь после смерти есть. Мне это доказала моя мама, которой уже нет. И все, что происходит на земле не происходит просто так. У всего, как в кино, есть сценарий. Этой темой я увлёкся еще 15 лет назад…».

«Катя, абсолютно с тобой согласен. Останки должны быть кремированы. Наши предки так и делали. Даже по той простой причине, чтоб не заражать землю. Не говоря уже о религиозном подтексте».

А это жизнеутверждающее фото с игуаной сделано тогда же. «Зоопарк продолжается!: )», — написала Катерина.

Фото: Инстаграм актрисы.