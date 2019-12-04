{ 4 декабря 2019 }

Образовано Министерство Домашних Животных

Рубрики: [Звезды]  
Метки: , ,

Дочь актрисы Любови Толкалиной художник-орнаменталист Мария Михалкова-Кончаловская, а по совместительству большой любитель животных, создала Министерство Домашних Животных в сети Instagram.

Любовь Толкалина с дочерью

У Марии недавно появилась кошка Пуля, чему хозяйка невероятна рада.

«Никогда не думала, что люди, имеющие дома животных, сталкиваются с таким количеством трудностей. От выбора наполнителя, до паспорта и прививок… Именно поэтому, я решила создать эту организацию… Министерство Домашних Животных», — поделилась Мария.

Мария Михалкова Кончаловская и Пуля

Справка
Любовь Толкалина с Егором Кончаловским состояла в гражданском браке. 5 июня 2001 года у них родилась дочь Мария. Фактически перестали быть парой в 2009 году; официально объявили о расставании в 2017 году. В феврале 2019 года стало известно о романе c телевизионным ведущим Джоном Уорреном.

Самоназначенный министр планирует в ближайшее время решать все проблемы питомцев и их хозяев.

Графика Марии Михалковой-Кончаловской

«Оставишь ненадолго без присмотра предприимчивую девочку… глядь, а у нее уже свое министерство!!!», — написала Любовь Толкалина.

Алексей Алов


Похожие посты:


  1. Любовь Толкалина показала своего любимого

    2. Любовь Толкалина показала своего любимого

    Актриса Любовь Толкалина  наконец-то раскрыла секрет и опубликовала в своем Инстаграм фото со своим очередным бойфрендом. После того как они разбежались с режиссером Егором Кончаловским (2009 году; официально объявили в 2017 году) 41-летняя актриса никого и близко не подпускала к [Читать...]


  2. «Кладбище домашних животных» перекопают еще раз

    3. «Кладбище домашних животных» перекопают еще раз

    Хуан Карлос Фреснадильо («Интакто», «28 недель спустя») может заняться ремейком одного из классических хорроров Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Напомним, что фильм-первоисточник, снятый Мэри Ламберт («Городские легенды-3: Кровавая Мэри», «Хэллоуинтаун-2») в 1989 году, рассказывал об отце, который отчаянно [Читать...]


  3. «Тайная жизнь домашних животных»: Четвероногий вояж

    4. «Тайная жизнь домашних животных»: Четвероногий вояж

    После франшизы с небезызвестными миньонами достаточно самонадеянно было бы ожидать от анимационной студии Illumination продукта в равной степени самостоятельного, интересного и качественного. Однако в данном случае надежды всё же имели под собой определённую почву – проект «Тайная жизнь [Читать...]


  4. «Лига справедливости»: Кладбище домашних животных

    5. «Лига справедливости»: Кладбище домашних животных

    Лига справедливости – квинтэссенция фанатской радости, вызываемой у всех, для кого аббревиатура от Detective Comics плотно ассоциируется с лучшими годами жизни. Для тех, у кого супергерои из комиксов были верными спутниками в тернистом приключении из юности во взрослую [Читать...]


  5. На съемках «Хоббита» погибли 27 животных

    6. На съемках «Хоббита» погибли 27 животных

    Новозеландские защитники прав животных выступили против Питера Джексона и его производственной компании с заявлением о том, что съемки «Хоббита» привели к гибели по меньшей мере 27 животных. В основном лошадей, овец и коз. Животные содержались на фермах со [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»