Образовано Министерство Домашних Животных

Дочь актрисы Любови Толкалиной художник-орнаменталист Мария Михалкова-Кончаловская, а по совместительству большой любитель животных, создала Министерство Домашних Животных в сети Instagram.
У Марии недавно появилась кошка Пуля, чему хозяйка невероятна рада.
«Никогда не думала, что люди, имеющие дома животных, сталкиваются с таким количеством трудностей. От выбора наполнителя, до паспорта и прививок… Именно поэтому, я решила создать эту организацию… Министерство Домашних Животных», — поделилась Мария.
Справка
Любовь Толкалина с Егором Кончаловским состояла в гражданском браке. 5 июня 2001 года у них родилась дочь Мария. Фактически перестали быть парой в 2009 году; официально объявили о расставании в 2017 году. В феврале 2019 года стало известно о романе c телевизионным ведущим Джоном Уорреном.
Самоназначенный министр планирует в ближайшее время решать все проблемы питомцев и их хозяев.
«Оставишь ненадолго без присмотра предприимчивую девочку… глядь, а у нее уже свое министерство!!!», — написала Любовь Толкалина.