Образовано Министерство Домашних Животных

Актриса Любовь Толкалина наконец-то раскрыла секрет и опубликовала в своем Инстаграм фото со своим очередным бойфрендом. После того как они разбежались с режиссером Егором Кончаловским (2009 году; официально объявили в 2017 году) 41-летняя актриса никого и близко не подпускала к [Читать...]

Хуан Карлос Фреснадильо («Интакто», «28 недель спустя») может заняться ремейком одного из классических хорроров Стивена Кинга «Кладбище домашних животных». Напомним, что фильм-первоисточник, снятый Мэри Ламберт («Городские легенды-3: Кровавая Мэри», «Хэллоуинтаун-2») в 1989 году, рассказывал об отце, который отчаянно [Читать...]

После франшизы с небезызвестными миньонами достаточно самонадеянно было бы ожидать от анимационной студии Illumination продукта в равной степени самостоятельного, интересного и качественного. Однако в данном случае надежды всё же имели под собой определённую почву – проект «Тайная жизнь [Читать...]

Лига справедливости – квинтэссенция фанатской радости, вызываемой у всех, для кого аббревиатура от Detective Comics плотно ассоциируется с лучшими годами жизни. Для тех, у кого супергерои из комиксов были верными спутниками в тернистом приключении из юности во взрослую [Читать...]

Новозеландские защитники прав животных выступили против Питера Джексона и его производственной компании с заявлением о том, что съемки «Хоббита» привели к гибели по меньшей мере 27 животных. В основном лошадей, овец и коз. Животные содержались на фермах со [Читать...]