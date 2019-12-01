Знаешь ли ты мультфильмы? Часть 2

Есть у вас знакомые дошколята? Если имеются, то этот тест совсем не сложный. Попытайтесь пройти. Если не выйдет с первого раза — зовите малышей. Они точно знают.

Актриса Анастасия Макеева отмечает ситцевую свадьба в Эмиратах со своим любимым, которого зовут Александр. Вот первый годик пробежал, Муж от жены не убежал, Да и жена, как год назад, Принцесса с головы до пят. Пользуясь случаем она [Читать...]

Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин присмотрел себе новую курточку и обратился к подписчикам с вопросом стоит ли ему теперь так походить. Звезды-фолловеры оценили прикид. — Вот думаю, походить в новом образе, или не очень? — озадачил Пригожин своих [Читать...]

Группа «Ленинград» показала, как записывался их свежий хит «Экспонат», клип на который набрал с момента публикации 13 января 2016 года уже почти 30 миллионов просмотров. Четырехминутное видео, показывающее фрагмент из студии с участием Сергея Шнурова и его музыкантов, [Читать...]