Знаешь ли ты мультфильмы? Часть 2

Актриса Анастасия Макеева отмечает ситцевую свадьба в Эмиратах со своим любимым, которого зовут Александр. Вот первый годик пробежал, Муж от жены не убежал, Да и жена, как год назад, Принцесса с головы до пят. Пользуясь случаем она [Читать...]
Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин присмотрел себе новую курточку и обратился к подписчикам с вопросом стоит ли ему теперь так походить. Звезды-фолловеры оценили прикид. — Вот думаю, походить в новом образе, или не очень? — озадачил Пригожин своих [Читать...]
Группа «Ленинград» показала, как записывался их свежий хит «Экспонат», клип на который набрал с момента публикации 13 января 2016 года уже почти 30 миллионов просмотров. Четырехминутное видео, показывающее фрагмент из студии с участием Сергея Шнурова и его музыкантов, [Читать...]
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