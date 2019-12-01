Анастасия Макеева в золотом купальнике на свадьбе

Актриса Анастасия Макеева отмечает ситцевую свадьба в Эмиратах со своим любимым, которого зовут Александр.

Вот первый годик пробежал,

Муж от жены не убежал,

Да и жена, как год назад,

Принцесса с головы до пят.

Пользуясь случаем она устроила голосование по поводу цвета своего купальника в котором она щеголяла по пляжу в Дубаи.

«У меня золотой и серебряный. Какой вам нравится больше?», — написала Макеева в Инстаграм.

«Дубаи не ослеп от такой красоты и не рухнул? Стоит на месте?», — распереживались поклонники.

Раскрыть фамилию мужа актриса наотрез отказалась, заявив, что «он не любит фотографироваться». В кадре осталась только кадре осталась только его рука.

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