{ 28 ноября 2019 }

Любовь Толкалина показала своего любимого

Рубрики: [Звезды]  
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Актриса Любовь Толкалина  наконец-то раскрыла секрет и опубликовала в своем Инстаграм фото со своим очередным бойфрендом.

После того как они разбежались с режиссером Егором Кончаловским (2009 году; официально объявили в 2017 году) 41-летняя актриса никого и близко не подпускала к своей личной жизни и никакие подробности не просачивались наружу. Впрочем ее фанаты пребывали в уверенности, что роскошная женщина не может быть одинока и утверждали на место спутника разных мужчин. Им оказывался то основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, то телеведущий Джон Уоррен.

Толкалина устала от слухов и приоткрыла завесу.

Любовь Толкалина с бойфрендом

«Ночь. Мы. ♥️♥️. чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — написала актриса.

А вот имя счастливчика так осталось неизвестно.

  

Напомним, что  Егор Кончаловский, расставшись с Любовью Толкалиной, рассказал  в ТВ-шоу «Секрет на миллион» ведущей Лере Кудрявцевой, что его новой спутницей стала 32-летняя (на тот момент) юрист Мария Леонова с которой он познакомился в суде. Позже у них родился сын  Тимур.

Егор Кончаловский и Мария Леонова

От Любови Толкалиной у Егора есть дочь Мария.

Егор Кончаловский и Любовь Толкалина

Алексей Алов


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