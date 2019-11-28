Любовь Толкалина показала своего любимого

Актриса Любовь Толкалина наконец-то раскрыла секрет и опубликовала в своем Инстаграм фото со своим очередным бойфрендом.

После того как они разбежались с режиссером Егором Кончаловским (2009 году; официально объявили в 2017 году) 41-летняя актриса никого и близко не подпускала к своей личной жизни и никакие подробности не просачивались наружу. Впрочем ее фанаты пребывали в уверенности, что роскошная женщина не может быть одинока и утверждали на место спутника разных мужчин. Им оказывался то основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков, то телеведущий Джон Уоррен.

Толкалина устала от слухов и приоткрыла завесу.

«Ночь. Мы. ♥️♥️. чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже 4 года живет в самом центре the capital of Great Britain», — написала актриса.

А вот имя счастливчика так осталось неизвестно.

Напомним, что Егор Кончаловский, расставшись с Любовью Толкалиной, рассказал в ТВ-шоу «Секрет на миллион» ведущей Лере Кудрявцевой, что его новой спутницей стала 32-летняя (на тот момент) юрист Мария Леонова с которой он познакомился в суде. Позже у них родился сын Тимур.

От Любови Толкалиной у Егора есть дочь Мария.