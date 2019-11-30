{ 30 ноября 2019 }

Катерина Шпица призналась в любви

Рубрики: [Звезды]  
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Актриса Катерина Шпица недавно вернулась с ярких и богатых встречами гастролей. Катерина посетовала, что весь ноябрь был в разъездах и теперь она надеется, что будет дома до самых Новогодних праздников.

И за этот месяц актриса останавливалась в бессчетном количестве отелей. Она просто сбилась со счета. Только в Прибалтике за четыре дня успела остановиться в трех разных гостиницах.

Катерина Шпица

— Я очень люблю гостиницы, люблю уют чистоты и лаконичности обстановки, люблю ощутить воздействие разных стилей убранства и разного дизайна. Каждый раз в этих домах на миг, созданных чужими руками, со мной происходит какое- то обнуление, просветление мыслей и я очень хорошо отдыхаю душой. В каждом новом городе вид из окна в первое утро рождает во мне тихий восторг и предвкушение новых впечатлений, — написала Шпица в своем Instagram.

И, как вишенка на торте, актриса призналась в любви к постельному белью гостиничному: « Обожаю это белое в полосочку белье, как-то по особенному постиранное и поглаженное:) Сколько уже хочу купить такие комплекты!»

Катерина Шпица

Напоследок поделилась своим лайфхаком: «сбежать в отель…из дома! Можно с любимым человеком вдвоём, а можно в одиночку, если вы любите одиночество, как я! Побыть рядом с возлюбленным или наедине со своими мыслями и планами, забыв о быте, оставив детей с няней или бабушкой — это классный метод перезагрузки!»

Катерина порекомендовала использовать этот лайфхак раз в месяц, как терапию против дня сурка.

Ее фолловеры активно поддержали идею:

  • Что-то похожее испытывал, когда путешествовал на автобусе по Европе, постоянно переезжали из города в город, каждый раз останавливаясь в разных гостиницах. Но это был такой калейдоскоп впечатлений, что на гостиницы уже не хватало сил, рассматривать их… Там мы только спали! )))
  • Лайфхак про смену места хотя бы на денёк или выходные — очень действенный! Я так люблю раз в год улетать в Калининград (там особая атмосфера) или съездить куда-то поближе побыть наедине с собой, своими мыслями и просто отдохнуть от беспросветной беготни и суеты московских будней, или просто к подружке в ее пустую, но такую уютную квартиру. Это прекрасный выход, чтобы побыть с собой на денёк или выходные).
  • У меня час в ванной и что бы ни кто не беспокоил уже перезагрузка

     Фото: Инстаграм актрисы 

Алексей Алов


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