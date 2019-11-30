«Черная пятница» от Сальмы: актриса продемонстрировала свои ягодицы

Популярная актриса Голливуда Сальма Хайек часто делится своим фотографиями и любит шутить.
Вот и сегодня очаровательная Сальма (которой, между прочим, 53 года) решила поддержать распродажное помешательство в своем Instagram. Актриса удивила пикантной фотографией в Black Friday. Сальма Хайек предстала в полупрозрачном кружевном черном платье, которое плотно облегает все манящие изгибы ее фигурки.
На фото уместилась только ее выразительная пятая точка. Сальма не стала многго писать и ограничилась юмористической подписью: «Черная пятница».
Актриса замечательно хайпанула, а поклонники оживились и стали расплескивать комплименты :«Кто такая Кардашьян? Салма — царица!», «Господи, я только что умер, и небеса — это роскошный вид». Многим фолловерам захотелось увидеть и обратную сторону такой Черной Пятницы.
Фото: Инстаграм актрисы