«Черная пятница» от Сальмы: актриса продемонстрировала свои ягодицы

Две женщины получили временный судебный запрет на приближение к Сальме Хайек и ее близким. Как рассказала сама актриса, они угрожали похитить ее семилетнюю дочь, сообщает TMZ. В частности, на электронную почту Сальмы пришло письмо с текстом: – Я знаю, где [Читать...]

Во время выступления на шоу Дэвида Леттермана Сальма Хайек не смогла вспомнить гимн Мексики, но без запинки исполнила патриотическую песню США. Во время телепередачи актриса рассказывала о том, что ее дочь воспитывается одновременно в трех культурах – американской, [Читать...]

Анимационный фильм «Пророк», продюсером которого выступила актриса Сальма Хайек, откроет международный фестиваль анимации в Анси. Киносмотр будет проходить с 15 по 20 июня 2015 года в городе Анси на юго-востоке Франции (недалеко от Женевы). «Пророк» состоит из восьми [Читать...]

Группа Quest Pistols попала в стоп-лист канала «Пятница». Причиной, по заявлению телеканала, стало появление в Сети фотографии группы Quest Pistols, где на фоне праздничного баннера с презентации канала «Пятница» солист группы «вскидывает руку в жесте, во всем цивилизованном [Читать...]

В результате аварии на одной из дорог Лос-Анджелеса 40-летний брат Сальмы Хайек по имени Сами получил множественные переломы ребер и рваные раны, а его 43-летний неопознанный пассажир скончался. По предварительным данным, вечером 24 февраля 2014 года водитель пикапа [Читать...]