{ 30 ноября 2019 }

«Черная пятница» от Сальмы: актриса продемонстрировала свои ягодицы

Рубрики: [Звезды]  [Кино]  [Шоу-биз]  
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Популярная актриса Голливуда Сальма Хайек часто делится своим фотографиями и любит шутить.

Вот и сегодня очаровательная Сальма (которой, между прочим, 53 года) решила поддержать распродажное помешательство в своем Instagram. Актриса удивила пикантной фотографией в Black Friday. Сальма Хайек предстала в полупрозрачном кружевном черном платье, которое плотно облегает все манящие изгибы ее фигурки.

Сальма Хайек задница

На фото уместилась только ее выразительная пятая точка. Сальма не стала многго писать и ограничилась юмористической подписью: «Черная пятница».

Актриса замечательно хайпанула, а поклонники оживились и стали расплескивать комплименты :«Кто такая Кардашьян? Салма — царица!», «Господи, я только что умер, и небеса — это роскошный вид». Многим фолловерам захотелось увидеть и обратную сторону такой Черной Пятницы.

 Фото: Инстаграм актрисы 

Алексей Алов


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