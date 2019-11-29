Реальная история жизни босса сицилийской мафии

Фильм «Предатель», основанный на реальных событиях в жизни мафиозного главаря вышел на экраны 28 ноября 2019 года .
Томмазо Бушетта (Пьерфранческо ФАВИНО), известный также под именем Дона Масино, – удивительный персонаж, оставивший свой след в истории, когда вступил в борьбу с мафией. Бушетта родился в Палермо в 1921 году и был младшим из 17 детей в небогатой семье. Его родители поженились рано – когда им было по 16 лет, у них уже было двое сыновей. В 1945 году Бушетта встал на преступный путь и вскоре получил шанс продемонстрировать свои навыки, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице Коза Ностры. В 1963 году итальянская полиция начала за ним настоящую охоту, и Бушетта был вынужден бежать сначала в Соединённые Штаты, а затем в Бразилию. Благодаря этому он получил прозвище «Босс двух миров».
Однако империя Бушетты была обречена. Он был арестован бразильской полицией, затем оказался в итальянской тюрьме, где перенёс немало пыток. В 1980 году ему удалось совершить побег. Он вернулся в Бразилию, пытаясь скрыться от войны мафиозных группировок. Бушетта женился в третий раз, юная бразильянка Кристина родила ему двоих детей. Однако счастье молодых было недолгим – мафиози был вновь взят под арест. Бушетта очень болезненно переживал смерти близких, жестокое убийство его двух старших сыновей потрясло его настолько, что он пытался свести счёты с жизнью при помощи яда. С большим трудом его удалось спасти, после чего бразильцы решили экстрадировать мафиози в Италию. Вернувшись на родину, Бушетта принял решение, которое должно было кардинально изменить и его жизнь, и функционирование мафии. Он встретился с судьёй Фальконе и предложил сотрудничество с магистратурой. Информация, которую Бушетта предоставил об итальянских преступных авторитетах, стала самой ценной за всю историю борьбы с мафией. Впервые у правоохранительных органов появился шанс ослабить Коза Ностру. 475 человек сели на скамью подсудимых на так называемом «максипроцессе» в Палермо. Бушетта проходил по делу главным свидетелем и рискнул дать показания во всеуслышание. Коза Ностра стала его врагом, однако он решил идти до конца, несмотря на риск.
«Бывшая Коза Ностра не имеет ничего общего с современной организацией […] Я решил сотрудничать с государством, чтобы уберечь других от заблуждений относительно чести и достоинства Коза Ностры. Их ценности были погребены под горами трупов невинных жертв». Мафия убила двух детей Бушетты, избавилась от других членов его семьи и его друзей. Суд закончился вынесением 360 обвинительных приговоров. В 1992 году судья Фальконе был убит. Однако Бушетту это не остановило, он вскрыл связь мафии с итальянскими политиками. Показания Дона Масино разоблачили многих продажных политиков, включая бывшего премьер-министра Италии Джулио Андреотти. Стремясь остаться инкогнито, Бушетта был вынужден сделать несколько пластических операций. Он переехал в Бразилию, а затем в Соединённые Штаты, где скрывался до конца своих дней по американской программе защиты свидетелей.
Самой внушительной победой Бушетты стала, как ни странно, его смерть. Всю жизнь он имел дело с убийствами и перестрелками, а сам дожил до старости и умер от рака в 2000 году.