{ 29 ноября 2019 }

Реальная история жизни босса сицилийской мафии

Рубрики: [Кино]  

Фильм «Предатель», основанный на реальных событиях в жизни мафиозного главаря вышел на экраны 28 ноября 2019 года .

Томмазо Бушетта (Пьерфранческо ФАВИНО), известный также под именем Дона Масино, – удивительный персонаж, оставивший свой след в истории, когда вступил в борьбу с мафией. Бушетта родился в Палермо в 1921 году и был младшим из 17 детей в небогатой семье. Его родители поженились рано – когда им было по 16 лет, у них уже было двое сыновей. В 1945 году Бушетта встал на преступный путь и вскоре получил шанс продемонстрировать свои навыки, стремительно поднимаясь по карьерной лестнице Коза Ностры. В 1963 году итальянская полиция начала за ним настоящую охоту, и Бушетта был вынужден бежать сначала в Соединённые Штаты, а затем в Бразилию. Благодаря этому он получил прозвище «Босс двух миров».

Кадр из фильма «Предатель»

Однако империя Бушетты была обречена. Он был арестован бразильской полицией, затем оказался в итальянской тюрьме, где перенёс немало пыток. В 1980 году ему удалось совершить побег. Он вернулся в Бразилию, пытаясь скрыться от войны мафиозных группировок. Бушетта женился в третий раз, юная бразильянка Кристина родила ему двоих детей. Однако счастье молодых было недолгим – мафиози был вновь взят под арест. Бушетта очень болезненно переживал смерти близких, жестокое убийство его двух старших сыновей потрясло его настолько, что он пытался свести счёты с жизнью при помощи яда. С большим трудом его удалось спасти, после чего бразильцы решили экстрадировать мафиози в Италию. Вернувшись на родину, Бушетта принял решение, которое должно было кардинально изменить и его жизнь, и функционирование мафии. Он встретился с судьёй Фальконе и предложил сотрудничество с магистратурой. Информация, которую Бушетта предоставил об итальянских преступных авторитетах, стала самой ценной за всю историю борьбы с мафией. Впервые у правоохранительных органов появился шанс ослабить Коза Ностру. 475 человек сели на скамью подсудимых на так называемом «максипроцессе» в Палермо. Бушетта проходил по делу главным свидетелем и рискнул дать показания во всеуслышание. Коза Ностра стала его врагом, однако он решил идти до конца, несмотря на риск.

Кадр из фильма «Предатель»
Кадр из фильма «Предатель»

«Бывшая Коза Ностра не имеет ничего общего с современной организацией […] Я решил сотрудничать с государством, чтобы уберечь других от заблуждений относительно чести и достоинства Коза Ностры. Их ценности были погребены под горами трупов невинных жертв». Мафия убила двух детей Бушетты, избавилась от других членов его семьи и его друзей. Суд закончился вынесением 360 обвинительных приговоров. В 1992 году судья Фальконе был убит. Однако Бушетту это не остановило, он вскрыл связь мафии с итальянскими политиками. Показания Дона Масино разоблачили многих продажных политиков, включая бывшего премьер-министра Италии Джулио Андреотти. Стремясь остаться инкогнито, Бушетта был вынужден сделать несколько пластических операций. Он переехал в Бразилию, а затем в Соединённые Штаты, где скрывался до конца своих дней по американской программе защиты свидетелей.

Кадр из фильма «Предатель»
Кадр из фильма «Предатель»

Самой внушительной победой Бушетты стала, как ни странно, его смерть. Всю жизнь он имел дело с убийствами и перестрелками, а сам дожил до старости и умер от рака в 2000 году.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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