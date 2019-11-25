{ 26 ноября 2019 }

«Гамлет» Александра Сумарокова

Рубрики: [Театр]  

После двух столетий забвения на сцену возвращается пьеса первого русского драматурга, «певца екатерининской эпохи»— Александра Сумарокова. Его «Гамлет», созданный в 1748 году — оригинальная русская версия знаменитого шекспировского сюжета. Московский театр «Человек» представляет постановку Владимира Скворцова по одной из первых русских пьес.

Гамлет

Всякий человек, даже тот, кто никогда не был в театре, знает, что трагедия «Гамлет» В. Шекспира — есть главная пьеса мирового репертуара. В том числе и в нашей стране. Однако далеко не многим, даже из числа завзятых театралов, известно, что первым, кто заставил Принца Датского изъясняться по-русски, был видный поэт и драматург эпохи Российского Просвещения Александр Петрович Сумароков (1717 — 1777).

Гамлет

«Гамлет» Сумарокова, опубликованный в 1748 году и впервые поставленный двумя годами спустя силами автора и учеников Сухопутного Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге, является, строго говоря, вторым по счету отечественным профессиональным драматургическим сочинением. При этом важно отметить, что мы в данном случае, имеем дело не с переводом пьесы «Вильяма нашего Шекспира», коих за последующие два с половиной столетия появится великое множество, но — в значительной мере с оригинальным текстом. Взяв за основу фабулу первоисточника, Сумароков сочинил то, что в наше время назвали бы «вариацией на тему»: изрядным образом изменив сюжетные перипетии, исключив из списка действующих лиц немалое число персонажей, но при этом добавив туда новых, собственных.

Создатели спектакля менее всего настроены на создание культурологической акции или мемориальной постановки. Напротив — они намерены продемонстрировать, насколько современно, остро, даже радикально может звучать в 2019 году текст 250-летней «выдержки». 

Скворцов

«Я ничуть не сомневаюсь в том, что наша с Сумароковым версия сможет удивить зрителя куда сильнее, нежели сто тысяча первая по счету постановка пьесы Шекспира», — говорит режиссер «Гамлета (Сумарокова)» Владимир Скворцов.

В ролях: Владимир Майзингер, Дмитрий Филиппов, Феликс Мурзабеков, Мурадин Хуранов, Василиса Кузьмина, Арина Постникова, Андрей Кирьян, Светлана Свибильская, Милена Цховребова.

Премьера «Гамлета» в постановке Владимира Скворцова  5, 13, 25 декабря 2019 года в театре «Человек».

Фото: Ольга Нетупская.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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