Только что в Ельцин-центре закончилась встреча с Валентином Юмашевым, ее сквозь сон вел Познер, иногда, не просыпаясь, задавая вопросы уровня юнкора “Пионерской зорьки”.

Зачем оно все было – я не понял.

Одная моя знакомая поп-звезда любила фразу “Все было овальненко”.

Именно так все и было.

Познер запомнился разве что красными носками.

Юмашев старательно, но неталантливо и без огонька облизал все и всех.

Дудь хотя бы спросил, дрочит ли Юмашев – уже была бы какая-то связь с реальной жизнью