{ 22 ноября 2019 }

Юмашев

Рубрики: [Фейсбук]  

Только что в Ельцин-центре закончилась встреча с Валентином Юмашевым, ее сквозь сон вел Познер, иногда, не просыпаясь, задавая вопросы уровня юнкора “Пионерской зорьки”.
Зачем оно все было – я не понял.
Одная моя знакомая поп-звезда любила фразу “Все было овальненко”.
Именно так все и было.
Познер запомнился разве что красными носками.
Юмашев старательно, но неталантливо и без огонька облизал все и всех.
Дудь хотя бы спросил, дрочит ли Юмашев – уже была бы какая-то связь с реальной жизнью

Аркадий Кайданов


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