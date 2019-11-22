Только что в Ельцин-центре закончилась встреча с Валентином Юмашевым, ее сквозь сон вел Познер, иногда, не просыпаясь, задавая вопросы уровня юнкора “Пионерской зорьки”.
Зачем оно все было – я не понял.
Одная моя знакомая поп-звезда любила фразу “Все было овальненко”.
Именно так все и было.
Познер запомнился разве что красными носками.
Юмашев старательно, но неталантливо и без огонька облизал все и всех.
Дудь хотя бы спросил, дрочит ли Юмашев – уже была бы какая-то связь с реальной жизнью
Юмашев
Только что в Ельцин-центре закончилась встреча с Валентином Юмашевым, ее сквозь сон вел Познер, иногда, не просыпаясь, задавая вопросы уровня юнкора “Пионерской зорьки”.
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