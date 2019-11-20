Знаменитая художественной гимнастикой и мужем Алишером Усмановым, прекрасная Ирина Винер в потрясающей шляпе дает интервью на благотоворительном концерте в помощь пострадавшей от наводнения Венеции.

Вокруг скорбно ходят богатые и знаменитые, принесшие свои трудовые сольди, чтобы помочь великому городу.

Между делом наскребли по сусекам лям баксов.

В Иркутской области в преддверии 25-градусных морозов никто до сих пор не собирается помогать жителям поселка Игнино, затопленного наводнением еще в июле.

Им даже не выдали положенные 10 тысяч рублей.

Смыло «деревню Гадюкино», да и хуй с ней!

Там даже по-итальянски ни один человек говорить не умеет.

Только и умеют, что материться по-русски – быдло.