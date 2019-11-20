Знаменитая художественной гимнастикой и мужем Алишером Усмановым, прекрасная Ирина Винер в потрясающей шляпе дает интервью на благотоворительном концерте в помощь пострадавшей от наводнения Венеции.
Вокруг скорбно ходят богатые и знаменитые, принесшие свои трудовые сольди, чтобы помочь великому городу.
Между делом наскребли по сусекам лям баксов.
В Иркутской области в преддверии 25-градусных морозов никто до сих пор не собирается помогать жителям поселка Игнино, затопленного наводнением еще в июле.
Им даже не выдали положенные 10 тысяч рублей.
Смыло «деревню Гадюкино», да и хуй с ней!
Там даже по-итальянски ни один человек говорить не умеет.
Только и умеют, что материться по-русски – быдло.
Винер
Знаменитая художественной гимнастикой и мужем Алишером Усмановым, прекрасная Ирина Винер в потрясающей шляпе дает интервью на благотоворительном концерте в помощь пострадавшей от наводнения Венеции.
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