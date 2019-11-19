Меня больше всего в выступлении Галкина поразило вот это – ” нам затянули поясок, а кое-кому и удавку”.

Замечательный улыбчивый юморист. Который очень заботится о пенсии жены. Ей без пенсии – никак.

Который выстроил чудо-замок ( на сколько миллионов?) в деревне Грязи. Из грязи в князи? Который без сомнений покупает себе женщину ( из народа?) – суррогатную мать. Которая вынашивает ему двоих детей. Проститутку берут на время, эту – тоже. Но у этой еще и забирают выкормленное и выношенное.

Который может оплачивать штат слуг из окрестностей и СНГ.

Но который не построил ни детского сада в этих Грязях, не закупил оборудование для поликлиники, ни компьютеров для местной школы. Интересно , позаботились ли они о суррогатной матери хоть? Или коленкой под зад – чтобы не напоминала?

А народ – да, внимает. Слушает. Кручинится о своей горькой доле. Внимает. Народ жалостливый. Ему сейчас отрадно слушать о своей нищете. Заедая красной икрой и пирогами. Вон сколько стенаний о молодой загубленной жизни Исаева было сказано. Искренне плачут. О том, который их ненавидел за тупость и глупость.