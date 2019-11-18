Вторая жизнь самшита калхидского

Было время, когда мы каждый год ездили в Сочи на кинофестиваль Кинотавр и даже не подозревали, что между просмотрами фестивальных фильмов можно не валятся на пляже, а отправиться в горы по маршрутам Кавказского заповедника, полюбоваться цветением рододендрона или записаться в отряд волонтеров и пройти на каяках по реке Хосте, наслаждаясь ее красотами и собирая мусор, оставленный несознательными туристами.

К счастью, рододендрон цветет в горах два раза в год. Первый — в июне, когда сходит снег, и второй — в октябре-ноябре, когда выпадает первый снег. Мне посчастливилось своими глазами увидеть горные красоты Кавказского хребта. Я приехала в Кавказский заповедник вместе с участниками пресс-тура, организованного АНО «Экспоцентр «Заповедники России» при поддержке Росзаповедцентра Минприроды России в целях информационного сопровождения реализации нацпроекта «Экология». Здесь, в парке «Южные культуры», было высажено тридцати миллионное дерево в рамках акции «Сохраним лес». С начала года в акции приняло участие более 70 регионов страны. «Зеленый пояс» России пополнился молодыми соснами, елками и лиственницами. В ряде регионов также организовали высадки березы, яблони, рябины, сирени и других видов деревьев. В этом году сгорели обширные участки леса в Сибири, эта территория нуждается в поросли нового леса, ведь пройдет не один десяток лет, прежде чем деревья вырастут. Чтобы дотянуться до роста человека, елке нужно 15-17 лет и только к 40–60 годам взрослое дерево достигает своей предельной высоты. И это ель обыкновенная, неприхотливая и стойкая, но есть деревья, которым чтобы вырасти одной человеческой жизни мало.

На территории города Сочи находится еще один уникальный участок Кавказского заповедника — тисо-самшитовая роща, где удивительным образом почти в первозданном виде сохранились реликтовые доледниковые леса, покрывавшие Европу 18 — 25 млн лет назад. 302 гектара колхидского леса — это папоротники, лианы, тропические грибы-цветы, восхитительные орхидеи и причудливые стволы деревьев, похожие на сказочных существ, средний возраст которых от 400 до 2000 лет. В роще можно изучать древнейшую растительность нашей Земли. Во время 4-го оледенения ледник не добрался до этой территории, поскольку на его пути встал главный кавказский хребет и заслонил узкую полоску земли у берега Черного моря. Но при подготовке Зимних Олимпийских игр 2014 года вместе с посадочным материалом из Европы сюда случайно была завезена огнёвка самшитовая (вид бабочек из семейства огнёвок-травянок), которая уничтожила большую часть насаждений реликтового колхидского самшита на Кавказе, пережившего до этого ледниковый период и всю многострадальную историю человечества. В роще удивительным образом выжил только 40-летний самшит в рост человека, который растет на входе в самшитовую рощу. 170 гектар самшита погибло, его банально съела самшитовая моль.

Самшит — вечнозеленый кустарник, который так любят европейские мастера ландшафтного дизайна. Его стриженые формы создают геометрию практически всех знаменитых садов Европы. Но самшит колхидский — это нечто удивительное. Реликтовое дерево с зеленым кожистым листом, высотой до 20 м, с яйцевидной вечно зеленой густой кроной и прямым стволом. Его в свое время называли кавказкой пальмой. Когда гусеница съела крону, деревья остались без питания и процесс фотосинтеза прекратился. После этого самшитовые леса не смогли восстановиться. Годовой прирост ствола у самшита — от 1 мм в диаметре и 3-7 мм в высоту. Если вы случайно увидите самшит 10 см в диаметре, то это значит, что ему уже сто лет. Растет он невероятно медленно. Это одна из самых крепких и дорогих древесин, самшит колхидский подобен металлу — из него делали обоймы подшипников, пули, хирургические инструменты, ксилографические клише, украшения, произведения искусства.

В конце XIX начала XX века на Кавказе началась бессистемная вырубка самшита. В Европе его называли «алмазным деревом» и платили за него любую цену. Все хотели быстро и легко озолотиться и обеспечить себя на всю жизнь, но никто не задумывался о судьбе этого дерева. Говорят, что статуи на фронтоне собора Парижской Богоматери сделаны именно из колхидского самшита.

После трагедии 2012 года научно-исследовательский отдел заповедника бросил все силы на восстановление этого уникального дерева. Высадили самшит из питомника, чтобы наблюдать огневку — исчезла она или нет. Выяснилось, что самшиты, которые стали всходить из семян старых деревьев (процесс занимает 5-6 лет), по своему приросту опережают искусственно высаженные кусты. Поэтому высадку прекратили и начали наблюдать за всходами. Сейчас самое главное — благополучно дорастить новые всходы до возраста цветения 20-30 лет, когда самшит сможет сам распространять семена. Так что надежда есть. Сотрудники заповедника считают, что сама гусеница не виновата в том, что ее привезли, а здесь она нашла столько вкусной еды, что не смогла удержаться. Такова цена современных дорогих ландшафтных парков с привозным европейским посадочным материалом. Нужно понимать, что вместе с деревьями едут на новое место и их обитатели. У огневки на Кавказе не оказалось ни одного естественного врага. Кстати, в Италию гастролершу привезли из Азии, а ее ареал обитания — Китай и Япония, но там живет мушка, которая естественным путем сокращает численность личинок этой бабочки.

Здесь произошла и другая трагедия. В 1927 году был истреблен последний кавказский зубр. Зубр — зверь из легенд и сказаний, дикий бык, самое большое наземное млекопитающее России. Зубр на Кавказе был с древних времен. Пока здесь жили горцы, они с уважением относились к обитателям гор. Но когда пришли колонизаторы, то каждый внес свою лепту в уничтожении местной флоры и фауны. Самое большое число кавказских зубров погибло после окончания Кавказской войны в 1864г. от рук переселенцев, устремившихся в предгорья. Удивительно, но сохранить на какое-то время поголовье кавказского зубра в XVIII-XIX веков помогла Великокняжеская «Кубанская охота». В 1888г. Великие Князья Романовы арендовали земли с правом охоты у Кубанского казачьего войска. Охота на зубров была запрещена на всей территории Российской империи, и владелец «Кубанской охоты» Великий Князь Сергей Михайлович Романов должен был брать разрешение на отстрел зубра у царя. Эта территория стала единственным прибежищем для зубра. Однако вокруг нее истребляли зверя беспощадно. Положение зубра в Европе было не лучшим — он был полностью истреблен и к началу XX века там сохранилось только 48 особей.

Академия наук, понимая, что после ликвидации заказника «Кубанская охота», начнется массовое истребление животных, подняла вопрос о создании государственного Кавказского заповедника. Но казачья верхушка не была довольна таким решением, и создание заповедника было заморожено. Повторно вопрос о биосферном заповеднике был поднят в 1913 году, но и на сей раз заповедник не был создан, так как Совет министров не видел в этом «полезной меры». В 1916 году была сделана третья попытка организовать заповедник. Однако и эта попытка не увенчалась успехом. И только после революции, в 1919 году был намечен план создания девяти государственных заповедников, в число которых вошел и Кавказский природный. А все это время в горах нещадно убивали красавца зубра. К 1924 году (создание заповедника) этих животных было 10-15 голов, но уже в 1927г. был убит последний кавказский зубр. Финальный удар нанесли гражданская война и последующая социальная катастрофа.

Судьба кавказского зубра волновала российских ученых, но особенно Христофора Георгиевича Шапошникова, ученого и лесничего Белореченского лесничества. Спасению кавказского зубра и созданию Кавказского заповедника Х. Г. Шапошников посвятил всю свою жизнь. Судьба Шапошникова была также трагична, как и судьба кавказского зубра. Он подвергся репрессиям и был расстрелян в 1938 году. Но его труд не прошел даром, в заповеднике были составлены планы по восстановлению популяции кавказского зубра и в 1940 году из заповедника Аскания-Нова сюда были завезены 5 зубров — четыре самки зубробизона и один единственный самец по кличке Кавказ — потомок кавказского зубра. Так началась история воссоздания кавказского зубра, которая длится и по сей день. Сейчас на территории Кавказского заповедника обитает 1150 голов совершенно нового вида горного зубра. Мирно пасется дикий бык на склонах гор заповедника. За годы борьбы за его существование он стал настоящим символом заповедника — изначально заповедник и назывался «зубровым».

Бездумная деятельность человека все время ставит новые задачи перед сотрудниками заповедника. Сейчас это восстановление популяции переднеазиатского леопарда, увеличение популяций косули и тура северного, и, конечно, восстановление легендарного колхидского самшита.

Я думаю, будет хорошей идей предложить «Кинотавру» в рамках фестиваля создать звездную команду волонтеров для поддержки уникальной природы Кавказского биосферного заповедника.

В рамках ФП «Сохранение лесов» Минприроды России и Рослесхоз с 2019 года инициировали всероссийскую лесовосстановительную кампанию «Сохраним лес».

На сайте www. сохранимлес. рф и в приложении в социальной сети «Вконтакте» можно выбрать ближайшее место посадки деревьев. Эти интернет-ресурсы помогут узнать, где и когда в субъектах Российской Федерации пройдут мероприятия по восстановлению лесов. На сайте и в приложении также даны контакты представителей региональных лесных ведомств, по которым можно получить подробную информацию, как добраться до точки сбора волонтеров или самостоятельно доехать до места проведения акции. Кроме того, узнать о том, где и как принять участие в акции можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-94-00 и на сайтах региональных лесных ведомств.

Сайт Кавказского заповедника http://kgpbz.ru

Сайт Национального проекта «Экология» https://нацпроектэкология.рф

Фото: Александр Перевозов, Артур Лебедев.