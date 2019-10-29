Смотрю как некоторые эксперты уже окрестили Сенцова «новой версией Нади Савченко». Простите, но Сенцов это как раз второй Вакарчук – такой же серый, блеклый, невнятный, неэнергичный овощ, напрочь лишенный харизмы политического лидера. Беда Савченко в том, что она не вписалась в хотелки восьмипроцентного порохоботского гадюшника. Савченко – особа со стержнем и эмоциями, дама с яйцами. Но её характер не совпал с ожиданиями майданного электората. Савченко выстрелила потому, что изначально была цельным человеком с содержанием, принципами и заморочками. Сенцов же пустое место, искусственно раздуваемое соросовской медиамашиной. В Савченко разочаровались, потому что она не оправдала надежд еврооптимистов. Сенцов же не вызовет разочарования, потому что он изначально безнадежный ноль.