Поскольку Сенцов прекратил голодовку, теперь можно сказать, что никакой он не режиссер и его единственный фильм – голимая самодеятельность? Или мне следует все-таки подождать несколько дней до обмена, чтобы сказать, наконец, эту очевидную вещь?

С Сенцовым та же самая история, что и с французскими флагами на аватарках. Удобный, комфортный способ заявить (в пустоту) о своей политической и гражданской позиции. Ну, хорошо. Давайте действительно расчехлимся. Сенцов – враг. Он этого не скрывает. Он [Читать...]

В связи с уходом Марка Захарова. Настоящему художнику нет необходимости показушно что-то поджигать, взрывать или приколачивать к брусчатке собственные яйца, называя это красивым словом “акционизм”. Настоящему художнику так многое нужно успеть сказать городу и миру, что целой жизни [Читать...]

Сенцов действительно оказался украинским режиссёром, а никаким не русским. Русский режиссёр, выйдя из тюрьмы или просто из запоя, немедленно пошёл бы побираться по разным минкультам и унижаться в приёмных торговцев скобяным товаром, выпрашивая денежку на «кино не для [Читать...]