{ 29 октября 2019 }

Сенцов

Рубрики: [Фейсбук]  

Смотрю как некоторые эксперты уже окрестили Сенцова «новой версией Нади Савченко». Простите, но Сенцов это как раз второй Вакарчук – такой же серый, блеклый, невнятный, неэнергичный овощ, напрочь лишенный харизмы политического лидера. Беда Савченко в том, что она не вписалась в хотелки восьмипроцентного порохоботского гадюшника. Савченко – особа со стержнем и эмоциями, дама с яйцами. Но её характер не совпал с ожиданиями майданного электората. Савченко выстрелила потому, что изначально была цельным человеком с содержанием, принципами и заморочками. Сенцов же пустое место, искусственно раздуваемое соросовской медиамашиной. В Савченко разочаровались, потому что она не оправдала надежд еврооптимистов. Сенцов же не вызовет разочарования, потому что он изначально безнадежный ноль.

Всеволод Непогодин

Окончил Одесский институт финансов (2008). Живет в Одессе, работает публицистом, колумнистом и арт-критиком. Серьезно заниматься литературой начал в 22 года. Лонглистер премии «Национальный бестселлер» 2013 года (с повестью «Generation G»). В 2013 году вошел в лонг-лист премии «Дебют» в номинации «крупная проза» с романом «Французский бульвар».

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