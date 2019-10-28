Отличная история с Каталонией – на самом деле, грустная история с Каталонией, – показывает весь масштаб лицемерия прогрессивной пропаганды.
Год за годом мы слушаем нравоучения, что Россия, мол, агрессивная страна, что она пользуется отсталыми методами то ли прошлого, то ли позапрошлого века, что у нас тут “империя”, “милитаризм”, жуть впотьмах, зато в цивилизованном мире все спорные вопросы государственных границ и межнационального общежития можно решить мирно и гуманно, с помощью демократически избранных лидеров и политических процедур.
Ну хорошо.
И вот Каталония – мирная, либеральная, без всяких признаков “имперской агрессии”, словом, идеальная европейская провинция – решила самым гуманным путем бороться за то, на что ей горком и обком всемирной партии разрешения не давали.
И что же?
Конечно, у либерально настроенных людей в цивилизованном мире все получилось, и окружающие уважают их выбор.
Шучу.
Демократически избранных лидеров сажают, активистов разгоняют, а референдумы запрещают.
Но как же так, господа?
Неужели… страшно даже и вымолвить такое… Неужели “империя” правильно делает, что…
Нет, молчу.
А если серьезно, то верить пропаганде не надо.
Мир держится на простой и жестокой правде: не имеет никакого значения, хорошие вы или плохие, мирные или опасные, демократические или тиранические, и каким путем вы что делаете.
А имеет значение только одно: выдал ли вам ярлык горком и обком всемирной партии, а если не выдал, то есть ли у вас воля и ресурсы ему сопротивляться.
За Каталонию я в этом смысле не переживаю.
Она как-нибудь справится, а если и нет – дело не наше.
А вот наш местный романтический идиотизм хорошо бы изжить навсегда.
Каталония
Отличная история с Каталонией – на самом деле, грустная история с Каталонией, – показывает весь масштаб лицемерия прогрессивной пропаганды.
Оставьте комментарий
|««« Сенцов