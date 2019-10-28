Отличная история с Каталонией – на самом деле, грустная история с Каталонией, – показывает весь масштаб лицемерия прогрессивной пропаганды.

Год за годом мы слушаем нравоучения, что Россия, мол, агрессивная страна, что она пользуется отсталыми методами то ли прошлого, то ли позапрошлого века, что у нас тут “империя”, “милитаризм”, жуть впотьмах, зато в цивилизованном мире все спорные вопросы государственных границ и межнационального общежития можно решить мирно и гуманно, с помощью демократически избранных лидеров и политических процедур.

Ну хорошо.

И вот Каталония – мирная, либеральная, без всяких признаков “имперской агрессии”, словом, идеальная европейская провинция – решила самым гуманным путем бороться за то, на что ей горком и обком всемирной партии разрешения не давали.

И что же?

Конечно, у либерально настроенных людей в цивилизованном мире все получилось, и окружающие уважают их выбор.

Шучу.

Демократически избранных лидеров сажают, активистов разгоняют, а референдумы запрещают.

Но как же так, господа?

Неужели… страшно даже и вымолвить такое… Неужели “империя” правильно делает, что…

Нет, молчу.

А если серьезно, то верить пропаганде не надо.

Мир держится на простой и жестокой правде: не имеет никакого значения, хорошие вы или плохие, мирные или опасные, демократические или тиранические, и каким путем вы что делаете.

А имеет значение только одно: выдал ли вам ярлык горком и обком всемирной партии, а если не выдал, то есть ли у вас воля и ресурсы ему сопротивляться.

За Каталонию я в этом смысле не переживаю.

Она как-нибудь справится, а если и нет – дело не наше.

А вот наш местный романтический идиотизм хорошо бы изжить навсегда.