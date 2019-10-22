Сенцов действительно оказался украинским режиссёром, а никаким не русским.

Русский режиссёр, выйдя из тюрьмы или просто из запоя, немедленно пошёл бы побираться по разным минкультам и унижаться в приёмных торговцев скобяным товаром, выпрашивая денежку на «кино не для всех».

Украинский же режиссёр крепко стоит на земле и понимает, что, пока родина в опасности, не время отвлекаться на интеллигентские рефлексии. Нужно заниматься самым важным — помогать «нашим ребятам» и объяснять иностранцам, что «Путину доверять нельзя».

Лучше всего делать это через благотворительный фонд имени себя и эффективно принимать донаты из украинского бюджета и от всяких демократических организаций типа фонда Сороса. А ещё в благотворительном фонде всегда можно творчески управлять расходной частью, чтобы не селиться в Лондоне или Париже в клоповниках, а бронировать хотя бы четыре звезды.

Я не знаю, как фонд Сенцова сможет «помочь ребятам», но вот то, что с лекциями о Путине можно довольно долго зарабатывать на европейское жiття и даже отложить денежку на будущее, — это факт

Мардан в Телеграме- @mardanaka