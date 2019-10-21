Язык – это власть.
Кто контролирует язык (не весь вообще, это невозможно, но – язык чиновников, прессы, элитных сообществ, образования и т.п.), тот контролирует и политику, а кто контролирует политику – у того в руках и все остальное.
И потому каждый раз, когда я натыкаюсь на слова-полицейские, слова-заборы, я их замечаю и понимаю: вот, это место пометила власть.
К примеру, заголовок. “Иностранец изнасиловал продавщицу”.
Какой таинственный иностранец. Может, американец или француз приехал и безобразничает?
Ох, что-то мне подсказывает, что “иностранец” – это не американец и не француз.
А кто же?
А вот об этом говорить запрещено. Стой, сюда нельзя.
Или вот новость. Правительство разрешило давать жителям таких-то стран статус “носителя русского языка”.
Носитель языка. Прямо как носитель инфекции. Еще можно сказать – разносчик русского языка. От эпидемии русского языка пострадало столько-то.
А все почему? А все потому, что невозможно сказать на языке власти – мы считаем этих людей русскими.
Кем-кем, простите? Я несколько туг на ухо. Мне послышалось престранное слово.
Ведь нет такого народа. А значит, и слова такого нет, и нужно дотягиваться пяткой до уха, выдумывая безумных “носителей”, лишь бы как-нибудь вывернуться и ни в коем случае не ходить в ту сторону, куда ходить запрещено.
И – “Музей российской литературы имени Даля”.
И – прилавок “Российская литература” в книжном магазине “Москва” на Тверской улице, главном фасадном книжном страны.
Нет ведь никакой русской литературы, не правда ли? Пушкин, Гоголь, Лимонов, Солженицын – это российские писатели. Или нет?
А вот еще прекрасный оборот – такое-то количество россиян вступили в ряды террористических организаций в Сирии.
Ох уж эти неугомонные россияне!
Хлебом их не корми, дай только в террористы записаться. И Коля из Рязани, и Петя из Саратова – все ушли в шахиды.
Но я вам больше скажу.
Я недавно читал Оруэлла, его эссе об учебе в школе, в русском переводе.
И переводчик, когда доходит дело до того, откуда были ученики в классе у автора, пишет: “было у нас и несколько россиян”.
Я как прочитал, аж поперхнулся.
Россияне там были. В английской частной школе какого-нибудь условного 1902 года.
Ну это же чистый Оруэлл – такой перевод!
Но самое главное, конечно, это само название нашей страны.
Если у вас страна называется аббревиатурой “РФ” – ну.. Как-то оно так и будет, как у нас все обстоит.
А потому что иначе – “нельзя”.
Именно для того и построена эта сложная и уродливая словесная конструкция, чтобы нельзя было сказать правду.
А то ой-ой-ой.
Так что сидим, послушно учимся новоязу, а все-таки помним, что все это, милые мои, язык чужого господства, совдепа и орды.
Язык
Язык – это власть.
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