В прекрасную Россию будущего Виталия Дымарского брать поздно. Это он раньше был заместителем отца русской демократии Венедиктова и потому в какой-то степени тоже ее отцом. А теперь все, стал Виталий Наумович лохом и терпилой.

И дело даже не в том, что его развели на гоп-стоп (с кем не бывало). Но развели его как буржуазного барыгу, на разбитый Patek Philippe, и, как следствие, на 3,1 млн рублей.

Ехал Виталий Наумович по Санкт-Петербургу и тут ему предъявляют гражданина, которого он якобы сбил. Говорят, претензий нет, братан, все живы. Но ты ненароком часики парню разбил, цены не малой. И предъявляют сказочной красоты котлы.

Делать нечего. Дымарский – пацан с понятиями. Говорит – “не ссать” и выносит из квартиры целлофановый пакет с кешем. Отступные за патек.

Интересны две вещи.

Откуда Виталий Дымарский знает стоимость «патеков» с такой точностью, что отдал злодеям кровные три миллиона? Ведь не стал спорить, мол почему три, а не один, или вообще не тридцать тысяч? Значит – разбирается человек.

Я не спрашиваю, откуда у светлого человека и честного главного редактора убыточного журнала «Дилетант» в квартире оказалась сумма эквивалентная 50 тысячам американских долларов. Кто знает, может быть, он продал старенькую дачу, или неизвестный эскиз Шагала – мамино наследство? Мы не знаем точно, поэтому обвинять медиа-менеджера в политической «джинсе» не станем.

Только я думаю, что если такие титаны либерального духа и совесть нации даже после 30 лет рыночной экономики ведутся на разводки образца 1994 года, тогда их место в социальной иерархии режимом обозначено исключительно точно. Резервация за высоким забором. Чтобы ничего не испортили и себя не поранили.