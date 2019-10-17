Ой, а вот совершенно замечательная история о родине и прогрессе, буквально как я люблю. Цитата длинная, но смешная, так что прочтите:

“Прокуратура города Сосновоборска в Красноярском крае заступилась за четвероклассника местной школы № 4 Прохора И., которого директор Людмила Пестова хотела перевести на домашнее обучение из-за прически.

Прохор с самого детства играет в футбол, его любимый футболист — шведский нападающий Златан Ибрагимович, у которого похожая прическа. После того, как о требовании Пестовой сообщили СМИ и возник резонанс, за ребенка заступилось местное министерство образования, а также ряд представителей российского футбола. Тренер «Локомотива» Юрий Семин, например, позвал Прохора в команду и предложил ему «простить взрослых людей». Мальчик также попробовал себя в роли ведущего выпуска новостей на «Матч ТВ».

Прокуратура установила, что требование директора школы изменить прическу ученика противоречит положениям законодательства об образовании, ограничивает его право на самовыражение. Кроме того, сведения о несовершеннолетнем в отсутствие согласия родителей администрацией учебного заведения незаконно преданы гласности.

В целях устранения нарушений закона и недопущения их впредь прокурором г. Сосновоборска в адрес руководителя управления образования администрации г. Сосновоборска внесено представление. На незаконные положения правил внутреннего распорядка и положения о единой школьной форме и внешнем виде обучающихся, утвержденных приказами директора МАОУ «СОШ № 4», в части требований к прическам обучающихся принесены протесты”.

Всю вторую половину двадцатого века в России шла борьба за прическу.

Стиляги, хиппи, панки, металлисты, рокеры-байкеры, художники-поэты, да кого только не было, – и всех гоняли, тащили, сажали в отделение, выгоняли и даже били за то, что они выглядят как-то не так.

Это была непререкаемая государственная и обывательская истина: что вот такое можно носить, а такое – уже никак.

А потом вдруг всем стало все равно.

А еще чуть позже выяснилось, что даже Путин с адмиралами Черноморского флота могут стоять вместе на сцене с чуваком, на которого за тридцать лет до этого гневно оборачивались бы на улице и шипели бы в трамвае (хороший он при этом чувак или нет – не имеет значения, а важен образ).

И вот мы дожили до того, что сама прокуратура (!) решила отстаивать право мальчика на бритую голову, над которой торчит одинокая косичка.

Прокуратура (!) считает, что бритая голова с косичкой – это право ребенка на самовыражение.

Что сказала бы на это Нина Андреева?

Что сказали бы домком, профком и партком?

Привет, Россия, в которой “все плохо и никогда ничего не изменится”.

А теперь интересный вопрос.

За кого будет заступаться прокуратура еще через десять лет?

А через пятнадцать?