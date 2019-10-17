По статистике Левады 24% граждан не доверяют ни одному из политиков.

Рейтинг Путина в 2017 – 59%. 2019 – 39 (за год так и не вырос).

С Медведевым все понятно. Был 11, стал -9. Это видимо, процент тех, кто уверен в том, что Дмитрий Анатольевич тайный пассионарий, победитель Саакашвили.

Но самые драматичные цифры у генералиссимуса Шойгу. В 2017 – 23%, стало – 13.

Из кого выбирать Преемника-2024 совершенно не понятно. Но ясно, что главных идеологов и пропагандистов нужно зачистить. Требуется “Дело генеральных продюсеров” с покаянием и демонстрациями трудящихся.

Потому что – изменники и предатели.