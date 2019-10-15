{ 15 октября 2019 }

Гештальт

Рубрики: [Новости]  

Все познается в сравнении.

Сначала лютый позор украинцев, которые смотрели на ужимки своего новоизбранного президента в Нью-Йорке.

Володимир Олександрович с президентом Трампом вел себя словно молодой спаниель, встречающий хозяина с миской собачьего корма.

Смотреть на это было стыдно даже русским. Он же по-русски говорит.

И теперь императорские почести Путину в Эр-Рияде, где его встречали как султана султанов, владыку над властелинами. И этот триумф происходит под грохот турецких танков в сирийских горах, которые глушат свои моторы, услышав рев русских военных самолетов. Российские военные прокладывают маршруты сверяясь с библейской топонимикой, а наш спецназ идет дорогами, которыми 2000 лет назад шли апостолы и Божья Матерь.

Когда русский генералитет будет стоять на благодарственном молебне в Киевской Софии в честь воссоединения Родины, гештальт можно будет считать окончательно закрытым

Сергей Мардан


Похожие посты:


  1. Гештальт Андрея Деллоса

    2. Гештальт Андрея Деллоса

    Есть в психологии термин «гештальт». В переводе с немецкого он означает структуру, к завершению которой постоянно стремиться человеческая психика. Незаконченные отношения, неосуществленные намерения и нереализованные мечты заставляют человека постоянно возвращаться к ним мыслью, терзают и не дают покоя. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««