{ 9 октября 2019 }

И рок, и сказка, и любовь… Иллюстрации к жизни

Рубрики: [Выставки]  
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Владимир Барков

5 октября в Москве, в «Арт Бульваре» ТРЦ «Ривьера» впервые открылась персональная выставка современного русского художника Владимира Сергеевича Баркова — «Иллюстрации к жизни».

Работы талантливого художника представлены более чем в 30 странах мира, в государственных и муниципальных галереях, частных коллекциях. Ряд художественных композиций Владимира Баркова находятся в экспозициях и коллекциях крупнейших музеев современного искусства во Франции, Лондоне, Нью-Йорке, Токио.

Владимир Барков, коренной москвич, много лет творит в городе Шацк Рязанской области, создает удивительные картины разных жанровых направлений в стиле сюрреализма, импрессионизма, с оттенками экспрессии; сочиняет музыку и литературные произведения патриотической, рок-н-рольной, философской, духовно-божественной направленности; сотрудничает с известными рок-коллективами.

Владимир Барков

Выставка открылась совершенно потрясающим вступлением — прекрасным эксцентричным выступлением Владимира Баркова, перфомансом, моноспектаклем. Художник великолепно и завораживающе исполнил поэтические произведения собственного сочинения в музыкальном сопровождении арт-рок вокалистов, символизирующих тематику и характер художественных произведений автора.

На протяжении всего творческого вечера Владимир Барков с огромной радостью и удовольствием общался с именитыми гостями, друзьями, приехавшими на выставку, отвечал на различные тематические вопросы, рассказывал и показывал как работать с художественным материалом, раскрывая секреты собственного мастерства всем желающим.

Владимир Барков. Выставка

На выставке представлено около 150 художественных полотен, сюрреалистической, сказочно-мифологической, филосовско-божественной тематики. Каждая из картин, находящихся в экспозиции совершенно удивительная, увлекает, наполняя воображение потрясающими смысловыми образами, рассказывая свою уникальную историю.

Барков. Выставка

Особенное внимание, на мой взгляд, привлекают  картины: «Отшельник», «Люцеферова рыбалка», «Смерть, размышляющая о смысле жизни», «Путник», «Разговор Ленона и Ангела», «Пьяная стерва в красном банте», «Красная шляпочка», «Аллегория коварства» — художественные композиции, наиболее правдоподобно и всесторонне отражают внутренний мир и многогранный творческий путь Владимира Баркова — удивительного, бесконечно талантливого художника, писателя и музыканта. И самое главное, во всех картинах необыкновенно сильно чувствуется, ощущается благословенная любовь художника к его Музе — доброй и прекрасной жене Вере, его «Ведунье».

Осознать и погрузиться в художественный и поэтический мир Владимира Баркова можно до 29 октября.

Анастасия Миронова


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