{ 9 октября 2019 }

Ностальгия по Modern Talking

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
Метки: , , , , , ,

Афиша Modern Talking

После длительного перерыва вновь состоится долгожданная клубная вечеринка для поклонников знаменитого дуэта “Modern Talking”. Организаторами мероприятия выступили: фан-сообщество в ВКонтакте “Modern Talking Russian Fans” в лице его создателя Максима Скоморохова, а также продюсер и журналист Василий Козлов — первый организатор легендарных фанатских вечеринок в Москве в 90-х годах.

Вечеринка под названием “MTRF Party” состоится в воскресенье 27 октября в московском клубе “Бродвей” (который до недавнего времени был известен под названием “Бродяга”). Клуб “Бродвей” расположен всего в 1 минуте от ст. метро “Водный Стадион” (выход в сторону Кронштадтского бульвара). Адрес заведения: Кронштадтский бульвар, д. 7.

Мероприятие пройдёт с 16 до 0 часов, что очень удобно для всех, кто планирует возвращаться на метро. Вход на вечеринку составит всего 300 руб/чел.

В программе вечера зажигательная дискотека из песен дуэта “Modern Talking”, а также сольных проектов Дитера Болена и Томаса Андерса. В рамках дискотеки состоится премьера нового релиза от небезызвестного DJ Eurodisco. Перед гостями вечеринки также выступят музыкальные коллективы “Забытый Разговор” и “Show2Man”.

Найди время отдохнуть с друзьями!

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. ФЭН-КЛУБ MODERN TALKING В КЛУБЕ “MANHATTAN-EXPRESS”

    2. ФЭН-КЛУБ MODERN TALKING В КЛУБЕ “MANHATTAN-EXPRESS”

    Традиционная ежегодная вечеринка по случаю 13-го дня рождения легендарного экс-дуэта “Modern Talking” состоится в субботу, 17 января, в ночном клубе “Manhattan Express” (ст. м. “Китай-город”, ул. Варварка, 6, гостиница “Россия”). Ведь именно 17 января 1985 года, когда в [Читать...]


  2. MODERN TALKING 12 ЛЕТ – ЭТО НАДО ОТМЕТИТЬ!

    3. MODERN TALKING 12 ЛЕТ – ЭТО НАДО ОТМЕТИТЬ!

    Знаменитой на полмира диско-группе Modern Talking исполняется 17 января 12 лет. И учитывая колоссальное количество ее поклонников у нас в стране, эта дата не могла остаться незамеченной. В ночь с 16 на 17 января в ночном клубе “Manhattan-Express” [Читать...]


  3. MODERN TALKING 12 ЛЕТ – ЭТО НАДО ОТМЕТИТЬ!

    4. MODERN TALKING 12 ЛЕТ – ЭТО НАДО ОТМЕТИТЬ!

    Знаменитой на пол-мира диско-группе Modern Talking исполняется 17 января 12 лет. И учитывая колоссальное количество её поклонников у нас в стране, эта дата не могла остаться незамеченной. В ночь с 16 на 17 января в ночном клубе “Manhattan-Express” [Читать...]


  4. ГРУППА “MODERN TALKING” НЕ ЛЮБИТ, КОГДА НА НЕЁ ДАВЯТ

    5. ГРУППА “MODERN TALKING” НЕ ЛЮБИТ, КОГДА НА НЕЁ ДАВЯТ

    Несмотря на упорные утверждения участников культового германского дуэта Modern Talking, что самое большое количество их поклонников находится в Германии, и именно на родине их любят больше всего, в нашей стране Дитер Болен и Томас Андерс практически прописались. И [Читать...]


  5. ПРЕЗЕНТУЕМ НОВЫЙ АЛЬБОМ MODERN TALKING

    6. ПРЕЗЕНТУЕМ НОВЫЙ АЛЬБОМ MODERN TALKING

    В четверг, 22 марта, популярный ночной клуб Manhattan Express в очередной раз гостеприимно распахнет свои двери всем поклонникам стиля “диско”. Ведь именно в этот день при поддержке компании BMG International в клубе состоится презентация нового альбома и сингла [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««