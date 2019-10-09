Ностальгия по Modern Talking

После длительного перерыва вновь состоится долгожданная клубная вечеринка для поклонников знаменитого дуэта “Modern Talking”. Организаторами мероприятия выступили: фан-сообщество в ВКонтакте “Modern Talking Russian Fans” в лице его создателя Максима Скоморохова, а также продюсер и журналист Василий Козлов — первый организатор легендарных фанатских вечеринок в Москве в 90-х годах.

Вечеринка под названием “MTRF Party” состоится в воскресенье 27 октября в московском клубе “Бродвей” (который до недавнего времени был известен под названием “Бродяга”). Клуб “Бродвей” расположен всего в 1 минуте от ст. метро “Водный Стадион” (выход в сторону Кронштадтского бульвара). Адрес заведения: Кронштадтский бульвар, д. 7.

Мероприятие пройдёт с 16 до 0 часов, что очень удобно для всех, кто планирует возвращаться на метро. Вход на вечеринку составит всего 300 руб/чел.

В программе вечера зажигательная дискотека из песен дуэта “Modern Talking”, а также сольных проектов Дитера Болена и Томаса Андерса. В рамках дискотеки состоится премьера нового релиза от небезызвестного DJ Eurodisco. Перед гостями вечеринки также выступят музыкальные коллективы “Забытый Разговор” и “Show2Man”.

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