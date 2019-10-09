Ностальгия по Modern Talking

После длительного перерыва вновь состоится долгожданная клубная вечеринка для поклонников знаменитого дуэта “Modern Talking”. Организаторами мероприятия выступили: фан-сообщество в ВКонтакте
Вечеринка под названием “MTRF Party” состоится в воскресенье 27 октября в московском клубе
Мероприятие пройдёт с 16 до 0 часов, что очень удобно для всех, кто планирует возвращаться на метро. Вход на вечеринку составит всего 300 руб/чел.
В программе вечера зажигательная дискотека из песен дуэта “Modern Talking”, а также сольных проектов Дитера Болена и Томаса Андерса. В рамках дискотеки состоится премьера нового релиза от небезызвестного DJ Eurodisco. Перед гостями вечеринки также выступят музыкальные коллективы
Найди время отдохнуть с друзьями!