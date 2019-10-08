На ТНТ4 есть такая передача “Прожарка”.

Типа, юмористическая.

Там группа, типа, стендап-комиков обсирают коллегу-героя передачи.

Типа, шутят.

Однообразно, почти текстуально повторяясь из передачи в передачу.

Если про мальчика: какой у него маленький член, как ему никто не дает, как он, наверное, гей и вообще бездарь.

Если шутят про девочку: какая она блядь, какая страшная, как ее никто не хочет и вообще, какая она бездарь.

Юмор у них такой.

Сегодня один в один все это повторили друг другу в соцсетях Василий Уткин и Тина Канделаки.

Те еще оказались стендаперы!

По уровню практически не уступили мальчикам и девочкам из “Прожарки”, для которых эта передача едва ли не единственный способ, не желая работать, не умереть от голода.

Если кому-то в медицинских целях срочно требуется вызвать у себя рвоту, читайте перепалку Уткина и Канделаки – на счет раз вас вывернет наизнанку.

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