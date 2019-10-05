Павел Воля свел «Detstvo»

Павел Воля выпустил в свет мини-альбом «Detstvo» 4 октября 2019 года. В пластинку вошло три трека, в создании которых приняли участие дети артиста — сын Роберт и дочь София. По словам Пава Воли, он записывал детей не в студии, а на обычный диктофон, из которого потом взял фрагменты записи для релиза.

— Иногда я незаметно записываю наших детей на диктофон, — рассказал артист в своем инстаграме. — Когда они самозабвенно что-то поют, придумывают мелодии, ритмы и даже целые песни. Это происходит дома, в машине, повсюду. Накопились записи, отобрал несколько, пришлось немного поморочиться, и получились эти три трека. Описать словами эмоции детей от сюрприза сложно. Они не ожидали, и это стало нашими семейными хитами. Так же «зафанатели» все дети наших друзей. Потом выставил кусочек в инсте, а многие как ну давай интересоваться. Короче, делюсь и треками, и идеей. Можете сделать так же для ваших детей, или просто поставьте им эти песни. Посмотрите реакцию: что-то они там слышат такое детское, только им понятное, чего уже не слышим мы.

Кстати, финальная песня релиза «Вытащи меня» записана в дуэте Роберта и Софии.

— Этот трек надо ставить во всех клубах в 6 утра на расход, — шутит Павел Воля. — Оценивать не обязательно. На победу в конкурсах не претендуем. Просто делимся. Не жалко. Всем краба!