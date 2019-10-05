Селин Дион отменила концерты из-за проблем с голосом

Селин Дион отменила два концерта из-за проблем с горлом. Выступления должны были пройти в Монреале 4 и 5 октября 2019 года в рамках мирового тура Courage, теперь они перенесены на 18 и 19 февраля 2020-го. Об этом сообщается на официальной страничке артистки в фейсбуке.

— Для меня гораздо тяжелее откладывать концерт, чем провести его, и я прошу прощения, что разочаровываю вас. У нас было невероятно прекрасное начало тура в Квебеке, и я очень ждала выступлений в Монреале. Когда я пою для вас, я всегда отдаю всё, что у меня есть. Монреаль, ещё раз прости и спасибо, что веришь в меня, — сказала Селин в видеообращении.

InterMedia напоминает: мировые гастроли Дион приурочены к выходу её нового альбома «Courage», релиз которого состоится 15 ноября 2019 года. Это будет двенадцатая пластинка в дискографии артистки.