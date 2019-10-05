Валерий Леонтьев в детстве

Валерий Леонтьев опубликовал в инстаграме фотоколлаж, на котором он запечатлён сам с собой в детстве: взрослый артист на фоне тёмной стены стоит возле маленького сурового мальчика в матроске.
— Чёрт! Как же быстро, — лаконично подписал публикацию Леонтьев, отметивший в марте этого года 70-летний юбилей.
Поклонники Валерия также отреагировали на картинку весьма эмоционально: кто-то отметил, что с годами у артиста ничуть не изменился взгляд, а кто-то похвалил его нынешнюю форму и напомнил, что он за прошедшие годы принёс людям немало радости и счастья.