Валерий Леонтьев в детстве

Надо знать Леонтьева: своё 70-летие он не стал отмечать сборником семидесяти лучших песен своего репертуара, а выпустил альбом с десятком новых композиций. Хотя, конечно, широкая публика предпочла бы переслушать десяток старых. Но Валерий Яковлевич на поводу у этих [Читать...]

«Коллекцию лучших альбомов» Валерия Леонтьева выпустила студия «Монолит» в честь 65-летия артиста. Коллекция включает 177 треков с 12 альбомов Леонтьева с 1989 по 2011 год. Она уже доступна в iTunes.

На днях Валерий Леонтьев сделал последний штрих в работе над новым альбомом, и в завершение “дал добро” на начало тиражирования копий этого диска. Альбом, рабочее название которого “Августин”, поступит в продажу, видимо, в канун празднования Международного женского дня. [Читать...]

Валерий Леонтьев окончательно расстался со своей женой Людмилой Исаакович. Музыкант оставил своей супруге дом в Майами, где она живет уже 15 лет, а сам пока обосновался в столичной квартире и в подмосковном доме, который не так давно купил, [Читать...]

Скоро выйдет видеокассета Валерия Леонтьева “По дороге в Голливуд”. Материал видео будет отражать творчество артиста за определенный отрезок времени. Основу фильма составит видеоверсия программы певца “По дороге в Голливуд”, которую Валерий представил в ГЦКЗ “России” в марте 1996 [Читать...]