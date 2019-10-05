Найл Хоран показал, как провести удачное свидание

Нидерландский ди-джей и продюсер Армин Ван Буурен выпустил в свет новый видеоклип, снятый на композицию «Alone». Премьера ролика состоялась на портале YouTube 27 февраля 2014 года. Трек, записанный в стиле в стиле прогрессив хаус, стал седьмым синглом с [Читать...]

DJ Цветкоff выпустил в свет видеоклип, снятый на ремикс композиции «Дельфины» группы «Мумий Тролль» с их знаменитого альбома «Икра», выпущенного в 1997 году. Премьера клипа состоялась на портале YouTube 22 марта 2014 года. Режиссером ролика, поражающего обилием анимации [Читать...]

Британский бойз-бэнд One Direction будет записывать новый студийный альбом непосредственно во время будущего тура. Напомним, что коллектив выпустит третий студийный альбом «Midnight Memories» 25 ноября 2013 года. Параллельно группа продлила контракт с музыкальным лейблом медиамагната Саймона Коуэлла Syco [Читать...]

Гитарист диско-группы Chic Найл Роджерс выпустит песню «I‘ll Be There». Роджерс уже сообщил, что композиция написана в память о его покойном коллеге по группе Бернарде Эдвардсе, который был найден мертвым в номере токийской гостиницы в 1996 году. Эта [Читать...]

Влад Соколовский выпустил новый клип с провокационным названием «Я хочу тебя» с альбома «Осколки души», увидевшего свет в октябре 2013 года. В работе над роликом принял участие балет Аллы Духовой «Тодес». – Ни один мой клип никогда не [Читать...]