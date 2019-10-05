Найл Хоран показал, как провести удачное свидание

Премьера песни и клипа Найла Хорана «Nice to Meet Ya» состоялась 4 октября 2019 года. Ролик начинается с того, как красивая блондинка, обуваясь в дверях, покидает дом музыканта, а затем и сам он высовывается из окна, сообщая зрителям, что девушка забыла свой мобильник. Потом время отматывается на сутки назад, чтобы показать, как произошло знакомство: утром Хоран увидел на улице прекрасную незнакомку, а вечером случайно встретился с ней в пабе, где она оставила ему номер телефона…
«Nice to Meet Ya» — первый сингл с будущего второго студийного альбома участника One Direction.
— Прошло почти два года с тех пор, как я выпустил «Flicker», и я рад двигаться дальше, — заявил Найл. — Работа над «Nice to Meet Ya» была для меня особенной: она дала мне возможность поэкспериментировать с музыкой, и я так рад наконец поделиться этим со всеми.