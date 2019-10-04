С 05 октября по 29 октября 2019 года пройдет первая персональная выставка Владимира Баркова «Иллюстрации к жизни».

Экспозиция будет представлена в Москве на выставочной площадке «Арт Бульвар» в ТРЦ «Ривьера» по адресу: ул. Автозаводская, д. 18, м. Автозаводская.

Посетители увидят более 150 картин художника. Это работы разных направлений: сюрреалистические темы, добрый юмор и волшебная сказка. Как признается сам художник: «Увлекаюсь философской, сказочной и мифологической тематикой в живописи и графике. Люблю интерьерную живопись».

Художник известен своим непримиримым отношением к легкомыслию и безответственности в отношении к искусству. Владимир Барков сам представляет свою персональную выставку. Принципиально не участвовал и не представлял на выставках свои работы до сего времени художник довольно известен в России и за рубежом.

Работы художника находятся более чем в 30 странах мира, в государственных и муниципальных галереях, частных коллекциях. Ряд произведений Владимира Баркова нашли свое место в экспозициях и коллекциях крупнейших музеев современного искусства во Франции, Лондоне, Нью-Йорке, Токио.

Владимир Барков — не только талантливый художник, но и музыкант, поэт. Именно поэтому выставка откроется моноспектаклем-импровизацией, в котором главный герой — сам художник.

Владимир Барков — коренной москвич. В настоящее время живет и работает в городе Шацке Рязанской области.

Открытие выставки состоится в субботу, 5 октября, в 18-00.