{ 4 октября 2019 }

Выставка Владимира Баркова «Иллюстрации к жизни»

Рубрики: [Анонсы]  [Выставки]  
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Барков

С 05 октября по 29 октября 2019 года пройдет первая персональная выставка Владимира Баркова «Иллюстрации к жизни».

Экспозиция будет представлена в Москве на выставочной площадке «Арт Бульвар» в ТРЦ «Ривьера» по адресу: ул. Автозаводская, д. 18, м. Автозаводская.

Посетители увидят более 150 картин художника. Это работы разных направлений: сюрреалистические темы, добрый юмор и волшебная сказка. Как признается сам художник: «Увлекаюсь философской, сказочной и мифологической тематикой в живописи и графике. Люблю интерьерную живопись».

«Лик» 2012 г. В. Барков

Художник известен своим непримиримым отношением к легкомыслию и безответственности в отношении к искусству. Владимир Барков сам представляет свою персональную выставку. Принципиально не участвовал и не представлял на выставках свои работы до сего времени художник довольно известен в России и за рубежом.

«Маска ироничной пустоты» 2007 г. В. Барков

Работы художника находятся более чем в 30 странах мира, в государственных и муниципальных галереях, частных коллекциях. Ряд произведений Владимира Баркова нашли свое место в экспозициях и коллекциях крупнейших музеев современного искусства во Франции, Лондоне, Нью-Йорке, Токио.

«Биоконструктор Level 9» 2013 г. В. Барков

Владимир Барков — не только талантливый художник, но и музыкант, поэт. Именно поэтому выставка откроется моноспектаклем-импровизацией, в котором главный герой — сам художник.

«Джокер» 2010 г. В. Барков

Владимир Барков — коренной москвич. В настоящее время живет и работает в городе Шацке Рязанской области.

«Обернувшийся Ангел» 2006 г. В. Барков

Открытие выставки состоится в субботу, 5 октября, в 18-00.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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