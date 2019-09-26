Константин Богомолов снимает «Хорошего человека»

Никита Ефремов и Юлия Снигирь сыграют главные роли в сериале «Хороший человек», который снимает для сервиса Start Константин Богомолов.

По сюжету в тихий городок Рубежный приезжает следователь из Москвы Евгения Ключевская (Снигирь) с целью «проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы». Москвичку встречают прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя экосистема, где все друг с другом в чем-то повязаны, и в шкафу каждого припрятано по скелету. В основу сюжета легла реальная история поимки «ангарского маньяка». Однако некоторые события и герои были изменены «для придания киносериалу дополнительной художественной ценности».

— Этот проект для меня, в отличие от «Содержанок», не столько про социум, сколько про человека, — рассуждает режиссер сериала Константин Богомолов. — Этот проект в гораздо меньшей степени связан с конкретикой места, общества, социальной страты, он связан в первую очередь с исследованием природы человека и, в том числе, природы насилия — как одной из форм человеческих отношений. Потому что, как и любовь, насилие — это вещь, всегда неизменно касающаяся двух людей и более, это про отношения.

У нас в этом сериале замечательная команда. Это люди, с которыми я неизменно работаю. В частности — выдающийся оператор Александр Симонов, художник-постановщик — Лариса Ломакина, и, конечно же, продюсерская команда. У нас на этом проекте замечательный актерский состав. Впрочем, так же было и на «Содержанках». На «Содержанках» он был, скажем так, звездным, тотально звездным. Здесь его принцип как раз в том, чтобы не гнаться за этой самой звездностью. И все равно это кастинг, которым я очень горжусь вместе с нашим кастинг-директором Таней Хречковой. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть этот сериал, будут следить не за детективной интригой, которая там безусловно присутствует, а за отношениями людей, за их эмоциями, за их чувствами, за их лицами.

Никите Ефремову досталась роль центрального персонажа по имени Иван Крутихин.

— Наш проект снят по мотивам — в основу сценария легла история, произошедшая с реальным человеком, — рассказывает актер. — Но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой внешне абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, хотя возможно это и так, но внешне он не тревожен, он спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело. Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что я делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью — это повод увидеть в себе какие-то черты этого персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то проработать и избавиться от них.

В сериале также сыграют Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Ксения Собчак, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Семчев, Александр Марин, Дарья Жовнер, Владимир Храбров, Валерий Дегтярь, Василий Реутов, Артем Михалков, Геннадий Вырыпаев, Владимир Ершов, Екатерина Дурова, Ольга Лапшина, Игорь Грабузов, Илья Дель, Кирилл Власов, Лиза Ищенко, Павел Ворожцов, Игорь Хрипунов, Дмитрий Лысенков, Ольга Бешуля и другие.