© Газета «Новый Взгляд» { 27 сентября 2019 }

Anacondaz — «Твоему новому парню»

Рубрики: [Музыка]  [Рецензия]  

 Anacondaz Твоему новому парню

Песня «Твоему новому парню» была главным хитом в прошлогоднем альбоме Anacondaz «Я тебя никогда». Фанаты просили музыкантов снять клип на полюбившийся трек. Спустя несколько месяцев группа так и поступила — причём подойдя к созданию ролика крайне ответственно. Могли ведь просто какое-нибудь концертное видео отснять, но вместо этого режиссёр Дмитрий Булгаков сделал клип, сюжет которого по остроумию не уступает сюжету песни. Выход ролика вряд ли случайно совпал с началом юбилейного тура, посвящённого 10-летию Anacondaz, однако не стоит переоценивать здесь пиар-составляющую. Если клип и увеличит количество поклонников группы, то не в разы, зато имеющейся аудитории будет приятно увидеть музыкантов в новых амплуа.

Присущая песне взрывоопасная смесь нежности и цинизма по отношению к бывшей девушке («Помнишь тот фестиваль? Я заблевал твои берцы. Группа Louna отжигает, а ты разбила мне сердце») и её новому парню на редкость точно отражена и в клипе. Музыканты Anacondaz в ролике предстают в неожиданных должностях: кассира в супермаркете, гардеробщика, сотрудника фастфуда, дальнобойщика, рабочего, промоутера, курьера и доставщика пиццы. Этим персонажам на жизненном пути то и дело попадаются бывшая девушка и её новый парень (персонажи разные, а девушка и новый — всё время одни и те же). Эти встречи порождают трагикомические ситуации и вызывают у героев смешанные чувства. Но потом оказывается, что новые «лузерские» профессии музыкантов и излишняя демонизация «твоего нового парня» (кстати, кто он там?) совершенно не обязательно ведут к депрессии и приступам самобичевания. Здоровый ироничный взгляд на ситуацию помогает справиться с зацикленностью на предыдущих отношениях. «Воспоминания о былой любви» показаны в клипе чуть утрированно, что на зрителей, которые попадали в такое же положение, должно подействовать психотерапевтически.

В начале клипа кассир супермаркета теряет контроль над собой, когда бывшая девушка со своим новым парнем выкладывают на ленту свои совместные покупки. В конце, когда звучат слова «мы как Йеннифер и Конан, мы как Спок и Мэри Джейн, как Руслан и Дездемона, как Лилу и Джон Макклейн. Кто там следующий — не важно, просто будем откровенны — мы персонажи из разных Вселенных», разносчик пиццы убегает от твоего нового парня и от своего прошлого, чтобы встретиться с друзьями, спеть во дворе хорошую песню и собрать популярную группу.

Алексей МАЖАЕВ.

 

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