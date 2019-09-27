Александр Шоуа — «Останови меня…»

2019, Media SDV

Дуэт «Непара» опять распался, и Александр Шоуа вновь начал сольную карьеру и выпустил альбом. Признаться, эти новости не стали большой сенсацией: напряжение и «химия» между Шоуа и Викторией Талышинской, намёки на то, что они были и парой, и «непарой», — всё это могло всерьёз заинтересовать публику, если бы дуэт выпускал хит за хитом. Когда из каждого динамика звучали яркие и драматичные по сюжету песни «Плачь и смотри», «Другая семья», «Песня о любви (которой не было)», вот тогда слухи о сложной личной жизни исполнителей легли бы на благодатную почву зрительского любопытства. Но в последнее время суперхитов у распавшейся, а потом возродившейся «Непары» не было — так что информация даже об «окончательном распаде» группы воспринята довольно равнодушно. К тому же предыдущий сольный альбом Александра Шоуа «Голос твой», наполненный проникновенными песнями о несчастной любви, оставлял ощущение, что чего-то этим произведениям не хватает — вероятно, партий партнёрши.

В новой пластинке артист берётся доказать, что хватит воспринимать его как половину дуэту — он на многое способен и сольно. Начинает он вполне убедительно: открывающий альбом трек «Мир сошёл с ума» сразу выкладывает все главные козыри Александра Шоуа — драматичные тексты, мелодичные припевы, взволнованную вокальную подачу, насыщенные аранжировки. В песне «Останови меня» певец продолжает играть теми же картами, как и в «Девочке с закрытыми глазами». Слушателю становится интересно, нет ли в арсенале Александра каких-нибудь ещё стилистических приёмов, но композиция «Звёзды сойдутся» показывает, что другая манера певцу и не нужна — достаточно добавить в припев фальцетных фрагментов, и готов очередной впечатляющий потенциальный хит.

Но песен в альбоме тринадцать, и по мере приближения к финалу вопрос о недостатке разнообразия встаёт ещё не раз. Десятым треком идёт проникновенно-лирическая «Ты одна (28/01/83)», а вот из остальных композиций выделить что-то очень сложно. Понятно, что Александр Шоуа делает то, что хорошо умеет, но тяжело в наше время найти зрителя, который готов 50 с лишним минут подряд слушать серьёзные, торжественные, напряжённые эстрадные песни. Речь не о поклонниках конкретного исполнителя, а о тех, кто мог бы им стать, услышав «Мир сошёл с ума», «Звёзды сойдутся» и «Ты одна». Им было бы интересно получить от Шоуа какую-то другую эмоцию, но этого не происходит, а 13 одинаково ярких мелодий собрать в альбоме, конечно, не удалось. Не вносит сильного разнообразия и дуэт «Точка «Бета», записанный Александром с Аей из «Города 312»: женский голос в песне новый, а мелодические приёмы — всё те же.

Алексей МАЖАЕВ.