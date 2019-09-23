Анастасия Макеева продемонстрировала отсутствие шпагата

Анастасия Макеева поделилась фотографией из отпуска на Сардинии. На серии снимков актриса позирует на фоне моря в полушпагате.
— Когда шпагата нет, а хочется, как Волочкова! Лето в ленте продолжается. Ой, сейчас полетят в меня камни! «Какая это пошлость, Анастасия! Мы были о Вас лучшего мнения. Ой, Вы ужасно неприличны!». Какие ещё будут версии оценки меня и степени моего падения и адской пошлости? Это же невиданно, в купальнике и на пляже, — иронизирует Макеева.
Комментаторы не остались в долгу и действительно упрекнули артистку в желании «раздвигать ноги на камеру». Другие, впрочем, посоветовали завистникам заняться собственной растяжкой и оставить Анастасию в покое.