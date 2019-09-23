Анастасия Макеева продемонстрировала отсутствие шпагата

Актеры Анастасия Макеева и Глеб Матвейчук, ставшие в конце зимы 2015 года хозяевами котенка породы мей-кун, завели еще двоих котят. Таким образом теперь в доме звездной пары живет три кошки и две собаки породы померанский шпиц. Клички для [Читать...]

Необычный новогодний подарок готовит для своих поклонников Анастасия Макеева. Актриса примет участие в нескольких представлениях «Новый год на грани фантастики», которые пройдут в конце декабря в Политехническом музее. Необычность этих «ёлок» в том, что основное действие спектакля происходит [Читать...]

Актриса официально заявляет об окончании своей работы в постановке, в минувшие выходные она написала заявление об уходе по собственному желанию. Главной причиной Анастасия называет огромную физическую усталость и проблемы с самочувствием. За 5 месяцев работы в проекте, актриса [Читать...]

Анастасия Стоцкая не прошла кастинг на роль Рокси Харт в мюзикле «Чикаго». Десять лет назад 20-летняя Настя Стоцкая стала главной звездой «Чикаго». Ее кандидатуру лично отобрал в мюзикл Филипп Киркоров, и с ним согласились американские продюсеры постановки. Тогда [Читать...]

АНАСТАСИЯ: Я НЕ ТЕРПЛЮ ЛЖИ Выход нового альбома Анастасии “Разбитые зеркала” отложен на неопределенный срок. Певица рассказала корреспонденту InterMedia, что расторгла контракт с фирмой “ПроГрам”, на которой был запланирован релиз этого диска. Основной причиной отказа от сотрудничества с [Читать...]