{ 11 сентября 2019 }

Человек года

Рубрики: [Фейсбук]  

Чудны дела в Отечестве происходят.. Даже слова трудно подобрать..

Вот, например, премия Человек Года. Гламурного журнала. Ну из этих – заднеприводных..

Естественно, Человек Года у нас не пилот, посадивший самолет и спасший жизни людей, не мальчик, спасающий от пожара девочек и сам погибший, не.. не..

А Дудь… И Серебренников, и Деревянко и всякой твари по паре..
Ну да ладно.. У болотной фауны – свои герои.. чем уродливее- тем лучше.. Можно простить им таковые предпочтения. И даже речи. О кровавости власти, избиения невинных и т.д. Слышали, знаем..

Всех этих собчаков, виторганов, ургантов и т.д.

Если бы не обошла вниманием это сборище упырей – блистательная Навка. В прямом смысле. Обвешанная бриллиантами. И с благосклонностью выслушивающая речи – о гнилости власти, о смене режима. и т.д.

Вот несгибаемая дама. Небось придет домой – и правду-матку мужу Пескову, дескать, узурпатор и деспот. Прислужник террана, даже стесняюсь жить рядом – ибо руки в крови.

А он только лапкой утираться будет, типа, дорогая, что поделать – работа такая.. Я ж с вами.. Душой.. Но ничего, подождем.. Как только свергнем тирана, я так сразу устроюсь в пресс-секретари к другому – светлому деспоту..

Вот такая ныне у нас толерантность..

Ингвар Коротков


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