{ 10 сентября 2019 }

Авангардисты

Рубрики: [Фейсбук]  

Я не был в восторге от “Покаяния”, хотя и кивал многозначительно головой. Я считал и считаю, что “Мой друг Иван Лапшин”- просто неудача. Я не рекомендую смотреть “Ежика в тумане” детям – только взрослым, и то не всем. И – еще крамолы. Большинство авангардистов были просто плохими художниками, а большинство соцреалистов – хорошими. Так что термин “непонятые современниками” здесь неуместен.
Уместно слово “понты”.

Игорь Воеводин

Писатель, публицист, телеведущий. Служил в армии, учился на факультете журналистики МГУ (Международное отделение). Владеет французским, шведским и болгарским языками. В СМИ как профессиональный журналист работает с 1986 года. Фотограф, автор персональных выставок и публикаций в отечественных и международных глянцевых журналах. Путешественник, обошел и объехал всю Россию. Дважды прошел Северным морским путем. Ведёт авторскую программу «Озорной гуляка» на РСН .

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