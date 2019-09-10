Авангардисты

Я не был в восторге от “Покаяния”, хотя и кивал многозначительно головой. Я считал и считаю, что “Мой друг Иван Лапшин”- просто неудача. Я не рекомендую смотреть “Ежика в тумане” детям – только взрослым, и то не всем. И – еще крамолы. Большинство авангардистов были просто плохими художниками, а большинство соцреалистов – хорошими. Так что термин “непонятые современниками” здесь неуместен.

Уместно слово “понты”.