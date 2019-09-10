Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и обещал в ближайшее время искупить свою вину, устроив бесплатный концерт и подарив городу детскую площадку.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Зачем ты извинялся, Дима?

Твои раскаянья глупы!

Неужто так необходимо

Просить прощенья у толпы?

Ведь ты же поп-артист российский

С горящею звездой в заду,

А это значит – жопа с писькой

Всегда должны быть на виду!

Взгляни, как Шнур штаны снимает

Не просто пьяный, а в жопень,

Как бумбараш свой вынимает

Легонько приспустив ремень,

И как на первый ряд с эстрады

Он с благодушным видом ссыт -

И все обоссанные рады

И коллектив артиста сыт!

А ты втихую, как комарик,

Попил в гримёрке коньяка

И выполз к зрителям в Самаре

Неадекватненький слегка.

И что? В чём, Дима, преступленье

Перед толпой бездушных тел?

В том, что души своей томленье

Ты в танце выразить хотел?

А может, не сдержав восторга

Ты бил кого по голове?

Так нет же – Пак из Минпромторга

На кухне кофе пил в Москве!

Зачем же, Дима, так неловко

Ты извинялся, словно хмырь,

И всю эстрадную тусовку

Взял и подвёл под монастырь?

Теперь любому, кто напьётся

И выползет на сцену в хлам,

Площадки детские придётся

Дарить по разным городам?

А если в Каннах или в Ницце

У них корпоратив какой?

Ты перед тем, как извиниться,

Чем думал, Дима, дорогой?

Ты очень поступил херово,

Тебя артисты не поймут.

Ты, Дима, белая ворона,

Предатель ты, и потому

За наш российский шоу-бизнес

По воле божьего перста

Тебя осудит даже Джизус,

Который Крайст и суперстар!