{ 10 сентября 2019 }

Белая ворона

Рубрики: [Фейсбук]  

Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде, отметив, что давно не принимал алкоголь и обещал в ближайшее время искупить свою вину, устроив бесплатный концерт и подарив городу детскую площадку.

БЕЛАЯ ВОРОНА

Зачем ты извинялся, Дима?
Твои раскаянья глупы!
Неужто так необходимо
Просить прощенья у толпы?

Ведь ты же поп-артист российский
С горящею звездой в заду,
А это значит – жопа с писькой
Всегда должны быть на виду!

Взгляни, как Шнур штаны снимает
Не просто пьяный, а в жопень,
Как бумбараш свой вынимает
Легонько приспустив ремень,

И как на первый ряд с эстрады
Он с благодушным видом ссыт -
И все обоссанные рады
И коллектив артиста сыт!

А ты втихую, как комарик,
Попил в гримёрке коньяка
И выполз к зрителям в Самаре
Неадекватненький слегка.

И что? В чём, Дима, преступленье
Перед толпой бездушных тел?
В том, что души своей томленье
Ты в танце выразить хотел?

А может, не сдержав восторга
Ты бил кого по голове?
Так нет же – Пак из Минпромторга
На кухне кофе пил в Москве!

Зачем же, Дима, так неловко
Ты извинялся, словно хмырь,
И всю эстрадную тусовку
Взял и подвёл под монастырь?

Теперь любому, кто напьётся
И выползет на сцену в хлам,
Площадки детские придётся
Дарить по разным городам?

А если в Каннах или в Ницце
У них корпоратив какой?
Ты перед тем, как извиниться,
Чем думал, Дима, дорогой?

Ты очень поступил херово,
Тебя артисты не поймут.
Ты, Дима, белая ворона,
Предатель ты, и потому

За наш российский шоу-бизнес
По воле божьего перста
Тебя осудит даже Джизус,
Который Крайст и суперстар!

Александр Вулых


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