{ 10 сентября 2019 }

Психиатр Бритни Спирс умер накануне суда

Рубрики: [Звезды]  
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Лечащий врач-психиатр Бритни Спирс скончался от разрыва аневризмы в Санта-Монике в возрасте 48 лет. Как сообщает TMZ, смерть Тимоти Бенсона, по некоторым данным, наступила еще 24 августа 2019 года. В середине сентября он должен был предоставить отчет о нынешнем состоянии ее здоровья для суда по опеке.

Напоминим, что певица решила ограничить единоличную опеку над ней отца Джейми Спирса, решение о которой было принято в 2008 году. На судебном заседании в мае судья предложила Бритни пройти психиатрическое переосвидетельствование. Новое заседание было назначено на 18 сентября.

С тех пор в семействе Спирс произошло несколько важных событий. В начале сентября бывший муж Бритни и отец ее сыновей — Шона и Джейдена — Кевин Федерлайн обвинил Джейми Спирса в насилии по отношению к внукам. Спустя несколько дней 66-летний Джейми обратился в суд с просьбой временно снять с него обязанности опекуна над дочерью в связи с проблемами со здоровьем. На свою роль он предложил Джоди Монтгомери — менеджера Бритни, которая помогала Джейми Спирсу и ранее заботиться о дочери. По данным издания, сама певица одобрила эту кандидатуру. Впрочем, стать опекуном Бритни Спирс готова и ее мать Линн, которая близка с дочерью и поддерживает ее.

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