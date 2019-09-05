Майли Сайрус съехалась с подругой после развода

Майли Сайрус и Кейтлин Картер живут вместе. Об этом заявил источник People.
— Они съехались и очень счастливы. Майли отлично себя чувствует и двигается вперед без видимых сожалений. Ей нравится проводить время с Кейтлин, — сообщил инсайдер.
Папарацци впервые обратили внимание на пару в августе 2019 года — незадолго до известий о расставании Сайрус и Лиама Хемсворта девушек подловили во время отдыха в Италии. Впоследствии их неоднократно видели вместе, в том числе на церемонии вручения MTV Video Music Awards.