{ 5 сентября 2019 }

Майли Сайрус съехалась с подругой после развода

Рубрики: [Звезды]  
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Майли Сайрус и Кейтлин Картер живут вместе. Об этом заявил источник People.

— Они съехались и очень счастливы. Майли отлично себя чувствует и двигается вперед без видимых сожалений. Ей нравится проводить время с Кейтлин, — сообщил инсайдер.

Папарацци впервые обратили внимание на пару в августе 2019 года — незадолго до известий о расставании Сайрус и Лиама Хемсворта девушек подловили во время отдыха в Италии. Впоследствии их неоднократно видели вместе, в том числе на церемонии вручения MTV Video Music Awards.

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