Майли Сайрус съехалась с подругой после развода

Представители поп-певицы Майли Сайрус и актера Лиама Хемсворта подтвердили, что обе звезды расторгли помолвку. Пара познакомилась на съемках картины «Последняя песня» в 2010 году, и их помолвка состоялась в 2012 году. Тогда певица заявила People, что очень рада [Читать...]

R’n’B-певица Майли Сайрус объяснила, что при помощи своего провокационного выступления на MTV Video Music Awards она хотела «войти в историю». Майли появилась на сцене в нижнем белье телесного цвета, когда Робин Тик исполнял свой хит «Blurred Lines». Находящийся [Читать...]

Поп-звезда Майли Сайрус в своем интервью New York Times рассказала о том, как познакомила Джо Джонаса (член популярной группы Jonas Brothers) с марихуаной, когда они оба были тинейджерами, сообщает Rolling Stone. – Если хочешь покурить травку, ты ее [Читать...]

Родители поп-звезды Майли Сайрус передумали разводиться после прохождения курса семейной терапии. Кантри-музыкант Билли Рэй Сайрус и его супруга Тиш Финли уже во второй раз прекращают бракоразводный процесс. На этот раз развод стал инициативой жены музыканта. В июне она [Читать...]

Организаторы Нью-йоркского фестиваля порнофильмов отказались от демонстрации видеоролика с участием Майли Сайрус. Шестиминутный черно-белый клип «Tongue Tied», который поп-звезда собиралась представить на фестивале, был снят фотографом Квентином Джонсом. – Мы убрали какое-либо упоминание о фильме Майли Сайрус и [Читать...]