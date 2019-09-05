{ 5 сентября 2019 }

Сергей Лазарев расплакался от своей новой песни

Рубрики: [Музыка]  
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Сергей Лазарев

Сергей Лазарев приступил к работе над записью второй части своего альбома «Я не боюсь», первая часть которого была представлена 23 августа 2019 года. По словам музыканта, во время записи одной из новых песен он столкнулся с неожиданной проблемой.

— Пою и начинаю плакать, ком в горле… Говорю «стоп», слышу, звукорежиссер тоже плачет, — рассказал артист в своем инстаграме.

Сергей Лазарев признался, что вторая часть альбома «Я не боюсь», будет «слезливая», раз даже он сам плачет, исполняя эти песни.

— Что будет с вами, друзья, даже представить не могу… Обрыдаетесь, — сказал артист.

Премьера альбома «Я не боюсь. Часть 2» состоится в ноябре.

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