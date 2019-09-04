{ 4 сентября 2019 }

Испанскую певицу Хуану Сайнс Гарсию убила пиротехника

Рубрики: [Музыка]  

Хуана Сайнс Гарсия 

Испанская певица и танцовщица Хуана Сайнс Гарсия погибла на сцене в результате взрыва пиротехники во время концерта в Лас-Берланасе, Испания,1 сентября 2019 года. Ей было 30 лет. Как сообщает Billbaord, певицы выступала вместе с Super Hollywood Orchestra, когда пиротехническое устройство случайно сработало, и ракета попала в девушку и сбила ее с ног. Трагедия была снята на видео очевидцами: на фестивале в этот момент находилось более тысячи зрителей. Хуану доставили в местную больницу на «скорой», но медикам осталось лишь констатировать смерть. Полиция уже начала расследование в отношении компании, поставлявшей пиротехнику для шоу.

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