Испанскую певицу Хуану Сайнс Гарсию убила пиротехника

Американская певица Мэрайя Кэри вывихнула плечо на съемках своего клипа и была доставлена в больницу, сообщает New York Post. По данным издания, 43-летнюю исполнительницу доставили в Нью-йоркскую больницу специальной хирургии вечером 7 июля, чтобы вправить плечо после падения. [Читать...]

Марина Максимова, больше известная на российской эстраде как певица Максим, попала в больницу. Исполнительница знаменитых хитов «Нежность» и «Как летать» резко почувствовала себя плохо утром 14 июня во время репетиции новой концертной программы в поддержку своего свежего релиза альбома «Другая реальность». Помощники звезды вызвали ей скорую [Читать...]

В видеоклипе на трек «TKO» с альбома Джастина Тимберлейка «The 20/20 Experience Pt. 2» речь идет об отношениях, которые потерпели крах. Режиссер клипа Райан Райхенфельд зашел довольно далеко: внучка Элвиса Пресли Райли Кио вытаскивает труп Джастина Тимберлейка из [Читать...]

Личная помощница американской певицы Леди Гаги Дженнифер О’Нил обвинила звезду в том, что была лишена своего личного времени, работая круглые сутки семь дней в неделю. Судебное заседание, на котором Леди Гага должна будет объяснить свое некорректное обращение с [Читать...]

Клиника пластической хирургии «Ла Страда», которая десять лет якобы незаконно использовала фотографию певицы Валерии в рекламе, подала встречный иск против артистки. Напомним, что Валерия требует от клиники 30 миллионов рублей, поскольку ее фотография несколько лет красовалась в разделе друзей клиники. [Читать...]