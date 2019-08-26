{ 26 августа 2019 }

Пушкин. Романсы. РГБ

Рубрики: [Музыка]  

В Москве продолжаются тематические мероприятия, посвященные 220-летию со Дня Рождения величайшего мастера, творца русского слова, поэзии и литературы, в целом — Александра Сергеевича Пушкина.

22 августа Российская государственная библиотека (РГБ) подарила любителям лирической атмосферы великолепный вечер русского романса. В рамках выставки «Друзья и современники поэта. К 220-летию А. С. Пушкина», проходящей в Доме Пашкова, был организован классический концерт «Романсы русских композиторов на стихи А. С. Пушкина».

Необыкновенно талантливый дует — Татьяна Рубинская — меццо-сопрано, солистка Московской филармонии и Москонцерта и Виталий Гаврук — фортепиано, выпускник Московской консерватории, лауреат и победитель международных конкурсов, заворожили и покорили слушателей душевным и виртуозным исполнением романсов на поэзию А. С. Пушкина. 

Прекрасные музыканты великолепно исполнили произведения великих русских композиторов на известнейшие стихи А. С. Пушкина: М. Глинки «В крови горит огонь желанья», А. Даргомыжского «Вертоград», Ц. Кюи «Царскосельская статуя», Н. Римского-Корсакова «На холмах Грузии», А. Бородина «Для берегов Отчизны дальней», А. Глазунова «Сновидение», А. Рубинштейн «Ночь», С. Рахманинова «Муза», Д. Шостаковича «Юношу, горько рыдая …», С. Прокофьева «В твою светлицу» и др.

Музыкальный «Пушкинский» праздник состоялся в конференц-зале, обладающем уникальными акустическими возможностями, расположенном в главном здании РГБ, что особенно подчеркнуло феерическое, утонченное звучание музыки и вокала. Сила и красота звука, глубина слова соединились в единое целое, для которого не требовались дополнительные акустические инструменты. 

Романтический репертуар был исполнен и слушался «на одном дыхании», талантливые музыканты прерывались только на объявления следующих произведений музыкальной программы.

Взаимные эмоциональные симпатии между исполнителями и залом постоянно усиливались и накалялись, сопровождаемые многократным «Браво!!!! …». В средней части концерта в зале погасили свет, чтобы слушатели с еще большим упоением могли наслаждаться прекрасной музыкой и великолепным вокалом, величественным поэтическим словом, которое нам наследовал А. С. Пушкин.

Анастасия Миронова


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