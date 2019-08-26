{ 26 августа 2019 }

Пархоменко

Рубрики: [Фейсбук]  

Чудесное интервью с Пархоменко. Смотреть не обязательно, я коротко расскажу главное.
1. Бабченко – глупый. Потому что, таки сначала надо все как следует устроить (у него же семья), чтобы было где харчеваться, а уже потом заниматься революцией.
2. Кашин – предатель. Не помню уже почему, но там очень сильная личная неприязнь. Видимо, Кашин дал понять Пархоменко, что тот – говно с завышенной самооценкой.
3. Федермессер – оступилась, но мы ее остановили от беды. Готов ее учить. Вероятно, за деньги, которые ей дает Путин и Собянин.
4. Лизе Глинке – прощения нет. Она сотрудничала с режимом и проклята.
5. Навального они боятся. Хотя “я убедил его отказаться от сотрудничества с националистами (теперь уже можно об этом сказать открыто)”, уверенности в этом нет.
Это понятно. В этом вопросе русским вообще нельзя доверять.
6. Главная претензия к Путину – “он религиозный фанатик”. Христианский президент для этой сволочи невыносим.

В общем, ничего нового. При известном раскладе они будут нас стрелять, как их дедушки в пыльных шлемах в 1920-м, но скорее перестреляем их мы, как в 1937.

Сергей Мардан


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