Говорят Ксения Собчак оскорбила либеральное сообщество. Странно, ведь многие годы она была обласкана этим самым сообществом. Она столько времени провела с Яшиным и Гудковым на виртуальных баррикадах. Баллотировалась в президенты и либералы ходили ее поддерживать. А теперь она резко стала неугодна им за пару слов. Завтра так может произойти и с любым другим оступившимся революционером. Вот у Гудкова папа ещё ведь был членом Единой России. Сыновья за отцов конечно не отвечают… но Ксении – ее отца и его ближайшего помощника постоянно припоминают.