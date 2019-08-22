Помимо воровства и люмпенского, наплевательского отношения к окружающей реальности, большую проблему управления чем-либо в России создает то, что абсолютное большинство рабочих мест на низшем и среднем уровне заполнено подростками – туповатыми и очень амбициозными, которые ничего не понимают [Читать...]

Давеча, внося скромную лепту в дело по осмеянию и осуждению Ксении Собчак написал, мол девка умна. В комментариях много вопросов – да чем же умна? Дура и мразь. Отвечаю. Сперва давайте по-нормальному определимся в вопросе – что есть [Читать...]