{ 22 августа 2019 }

Собчак

Рубрики: [Фейсбук]  

Говорят Ксения Собчак оскорбила либеральное сообщество. Странно, ведь многие годы она была обласкана этим самым сообществом. Она столько времени провела с Яшиным и Гудковым на виртуальных баррикадах. Баллотировалась в президенты и либералы ходили ее поддерживать. А теперь она резко стала неугодна им за пару слов. Завтра так может произойти и с любым другим оступившимся революционером. Вот у  Гудкова папа ещё ведь был членом Единой России. Сыновья за отцов конечно не отвечают… но Ксении – ее отца и его ближайшего помощника постоянно припоминают.

Дмитрий Мишенин

Cоздатель арт-проекта Doping-Pong, один из пионеров российского digital art., а по совместительству – публицист, автор российских и зарубежных молодежных журналов от «Птюч» и «ОМ» до PiG и «Хулигана». Несмотря на занятость, всегда находит время на занятия журналистикой.

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