{ 22 августа 2019 }

Милли Бобби Браун запускает веганский бьюти-бренд

Рубрики: [Шоу-биз]  

Звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун запустит собственный бьюти-бренд Florence by Mills. Как рассказала актриса, компания названа так в честь её прабабушки Флоренс.

— Мне показалось, что бренд, основывающийся на индивидуальности, смелости и умении быть честным, должен носить имя кого-то, кто обладает всеми этими качествами, — рассказала Милли в интервью порталу WWD.

Компания будет производить веганские косметические средства, получившие сертификат PETA, их стоимость будет варьироваться от 10 до 34 долларов. Купить продукцию бренда можно будет у ритейлеров и онлайн, часть прибыли будет отчисляться на благотворительность в фонд Оливии Хоуп — подруги Милли, умершей от острого миелоидного лейкоза. Организация спонсирует исследования в области заболевания и помогает семьям, столкнувшимся с этим диагнозом.

— Я сижу в кресле гримёра с 10–11 лет и знакома со всеми типами средств. Мне на лицо наносили специальный грим, кровь, самые разные виды основ… Мне захотелось выйти на этот рынок, потому что в нём не хватает средств для молодёжи, — отметила актриса.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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