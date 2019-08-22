{ 22 августа 2019 }

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс в «Матрице 4»

Рубрики: [Кино]  

Матрица  

Лана Вачовски выступит сценаристом и режиссёром четвёртого фильма «Матрица», в котором снимутся Киану Ривз и Кэри-Энн Мосс. Они вернутся в ролях Нео и Тринити, сообщает Variety. Продюсированием и дистрибьюцией проекта будут заниматься кинокомпании Warner Bros. Pictures и Village Roadshow Pictures.

Помимо Вачовски, над сценарием работали Александр Хемон и Дэвид Митчелл. Вачовски также выступает продюсером вместе с Грантом Хиллом. Съёмки могут стартовать уже в начале 2020 году.

— Многие из тех идей, касающихся нашей реальности, которые я и Лилли (Вачовски, второй режиссёр оригинальной трилогии — прим. InterMedia) рассматривали 20 лет назад, сегодня ещё более релевантны, чем тогда. Я очень счастлива возвращению этих персонажей в мою жизнь и благодарна за шанс ещё раз поработать со своими прекрасными друзьями, — сказала Лана.

Напомним, что фильм «Матрица» вышел в 1999 году, за ним последовали два сиквела — «Матрица: Перезагрузка» (2003 г.) и «Матрица: Революция» (2003 г.). Суммарно все три картины собрали в мировом прокате более 1,6 млрд долларов.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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