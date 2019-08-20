Романсы русских композиторов на стихи Пушкина  

24 ноября в 19:00 в музыкальном салоне музея Глинки состоится концерт квартета имени Давида Ойстраха с программой “Непревзойденные романтики” со скрипкой Страдивари. В программе произведения П.И.Чайковского и Эдварда Грига, которых связывали дружественные отношения, основанные, по словам Чайковского, на [Читать...]

В прошедшие выходные московский Сад «Эрмитаж» превратился в музыкальное театрализованное фестивальное пространство – «Пушкин – ФЕСТ», посвященный празднованию 220-летней годовщины со Дня Рождения величайшего русского поэта и писателя – Александра Сергеевича Пушкина (1799 – 1837). Замечательный фестиваль «Пушкин-ФЕСТ» [Читать...]

Ежегодный концерт-презентация фестиваля «Музыкальный Олимп» состоится в Карнеги-Холле 9 апреля 2014 года. Вот уже восемь лет молодые талантливые музыканты — участники фестиваля «Музыкальный Олимп» и победители престижных международных конкурсов — выступают на этой легендарной сцене. В этом году [Читать...]

Последний романтик нашей сцены Павел Кашин совсем недавно предпочитал выпускать по два альбома в год, сетуя на то, что лейблы отказываются выпускать их чаще – песен-то у него пишется столько, что можно хоть ежемесячно по пластинке штамповать. Однако [Читать...]

Необычный концерт, посвященный году Сергея Рахманинова, с участием молодой пианистки и композитора Алины Ненашевой состоится 19 мая в Прокофьевском зале Музея им. Глинки. На этот раз в программе, состоящей из произведений С. Рахманинова и А. Ненашевой, примут участие [Читать...]