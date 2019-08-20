Романсы русских композиторов на стихи Пушкина  

Татьяна Рубинская и Виталий Гаврук исполнят романсы русских композиторов на стихи Александра Сергеевича Пушкина в Конференц-зале.
Российская государственная библиотека организует концерт в рамках выставки «Друзья и современники поэта. К 220-летию А. С. Пушкина», которая проходит до 27 августа в Румянцевском читальном зале (Дом Пашкова).
Исполнители:
ТАТЬЯНА РУБИНСКАЯ (МЕЦЦО-СОПРАНО) Солистка Московской филармонии и Москонцерта, преподаватель Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского, лауреат и победитель международных конкурсов, выступала с Юрием Башметом, Теодором Курентзисом, Геннадием Рождественским, Иэном Бостриджем, Йестином Дэвисом и Питером Колманом-Райтом.
ВИТАЛИЙ ГАВРУК (ФОРТЕПИАНО) Окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, лауреат международных конкурсов, в том числе обладатель первой премии конкурса «Chopin Roma» в Риме (2014), а также Гран-при и приза зрительских симпатий конкурса «Lions Club de Monaco» в Монте-Карло (2014).
В программе:
Михаил Глинка, Александр Даргомыжский, Цезарь Кюи, Николай Римский-Корсаков, Александр Бородин, Александр Глазунов, Антон Рубинштейн, Сергей Рахманинов, Александр Гречанинов, Василий Калинников, Николай Метнер, Виссарион Шебалин, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Юрий Шапорин, Александр Власов.
Вход на выставку по читательским билетам.
Вход на концерт по регистрации.